https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasi-rezervleri-9-yilin-zirvesinde-1077715220.html

Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde

Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T14:58+0300

2023-11-23T14:58+0300

2023-11-23T14:58+0300

ekonomi

merkez bankası

rezerv

döviz rezervi

altın rezervi

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1077701853.html

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