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https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasi-rezervleri-9-yilin-zirvesinde-1077715220.html
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T14:58+0300
2023-11-23T14:58+0300
ekonomi
merkez bankası
rezerv
döviz rezervi
altın rezervi
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1077701853.html
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merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi
merkez bankası, rezerv, döviz rezervi, altın rezervi

Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde

14:58 23.11.2023
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© REUTERS / Rick Wilking
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 17 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 582 milyon dolar artışla 89 milyar 226 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Kasım'da 84 milyar 644 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 271 milyon dolar artarak 43 milyar 970 milyon dolardan 45 milyar 241 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar yükselişle 128 milyar 614 milyon dolardan 134 milyar 468 milyon dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Toplam rezervlerde mayıs sonundan 17 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 36 milyar 10 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 36,6'ya karşılık geldi.
Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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