https://sputniknews.com.tr/20231123/markette-fiyat-kavgasi-kamerada-kasiyere-koltuk-degnegiyle-vurdu-1077718319.html
Markette fiyat kavgası: Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu
Markette fiyat kavgası: Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu
Pendik’te bir markette alışveriş yapan kadın müşteri aldığı ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıkınca kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T16:05+0300
2023-11-23T16:05+0300
2023-11-23T16:36+0300
yaşam
türkiye
pendik
fiyat
video
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Pendik Yeni Mahalle’de bulunan bir markette iddiaya göre markete alışveriş yapmak için gelen bir kadın müşteri, reyondan aldığı ürün ile kasadaki etiket fiyatının aynı olmamasından dolayı kasiyer ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan müşteri kasa bölümündeki stantları dağıttı, ardından kasiyere elindeki koltuk değneğiyle saldırdı. Kasiyerin karşılık vermesiyle 2 taraf market ortasında kavgaya tutuştu. Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga kısa sürede son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
pendik
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markette kavga
markette kavga
2023-11-23T16:05+0300
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türkiye, pendik, fiyat, video, видео
türkiye, pendik, fiyat, video, видео
Markette fiyat kavgası: Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu
16:05 23.11.2023 (güncellendi: 16:36 23.11.2023)
Pendik’te bir markette alışveriş yapan kadın müşteri aldığı ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıkınca kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı.
Pendik Yeni Mahalle’de bulunan bir markette iddiaya göre markete alışveriş yapmak için gelen bir kadın müşteri, reyondan aldığı ürün ile kasadaki etiket fiyatının aynı olmamasından dolayı kasiyer ile tartıştı.
Sinirlerine hakim olamayan müşteri kasa bölümündeki stantları dağıttı, ardından kasiyere elindeki koltuk değneğiyle saldırdı.
Kasiyerin karşılık vermesiyle 2 taraf market ortasında kavgaya tutuştu. Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga kısa sürede son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.