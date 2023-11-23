https://sputniknews.com.tr/20231123/markette-fiyat-kavgasi-kamerada-kasiyere-koltuk-degnegiyle-vurdu-1077718319.html

Markette fiyat kavgası: Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu

Markette fiyat kavgası: Kasiyere koltuk değneğiyle vurdu

Pendik’te bir markette alışveriş yapan kadın müşteri aldığı ürünün etiket fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı çıkınca kasiyere koltuk değneğiyle saldırdı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

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fiyat

video

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Pendik Yeni Mahalle’de bulunan bir markette iddiaya göre markete alışveriş yapmak için gelen bir kadın müşteri, reyondan aldığı ürün ile kasadaki etiket fiyatının aynı olmamasından dolayı kasiyer ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan müşteri kasa bölümündeki stantları dağıttı, ardından kasiyere elindeki koltuk değneğiyle saldırdı. Kasiyerin karşılık vermesiyle 2 taraf market ortasında kavgaya tutuştu. Diğer çalışanların araya girmesiyle kavga kısa sürede son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

pendik

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