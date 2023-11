'Kiev’de darbeyi yapanlar; finans ve silah sağlayanlar tartışmasız Batı ülkeleriydi'

“Meydan Darbesi 10 yılını geride bıraktı. Hadiseler ilk 2013’ün ekim sonu Kiev’de patlak vermişti. Patlak verme tabiri bile ağır kaçar. Görünüşte çok ufak tefek olaylar zinciri şeklinde başlamıştı. Tırnak içinde öğrencilerin gösterileri, boykotları vs. oldu. Adım adım büyütüldü ve bu noktalara gelindi. Başlangıçta amiyane tabiriyle şunu söylemek isterim: Batı’ya elini veren kolunu kaptırır. Ukrayna da aynen bunu yaşadı.



Her şey görünüşte hakikaten masumane başladı. O dönemde başkan olan Yanukoviç’ten Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzalanması isteniyordu. Muhalefet gibi gözüken güçler bu temelde bastırıyordu. Tabii ülkenin Rusya ile ciddi bağları ve ekonomi ve enerji başta olmak üzere her açıdan birçok çıkarı vardı. Ukrayna hükümeti ve devlet başkanı, olayın artılarını ve eksilerini değerlendirdi, Rusya tartışmasız ağır bastı. Her daim olduğu gibi Ukrayna o dönem de ihracatının büyük kısmını Rusya Federasyonu’na yapıyordu. Gazı da çok ucuz temin edebiliyordu. Rusya’nın geri kalan mamullerini de temin etmekte uygun şartlara sahipti. Yanukoviç AB ile ortaklık anlaşmasına karşı olunca, muhalefet bahane etti.”