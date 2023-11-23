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https://sputniknews.com.tr/20231123/hollandada-asiri-sagci-wilders-ulkeyi-biz-yonetecegiz-1077689152.html
Hollanda'da erken genel seçimde ilk sıraya yerleşen ırkçı lider Wilders: Ülkeyi biz yöneteceğiz
Hollanda'da erken genel seçimde ilk sıraya yerleşen ırkçı lider Wilders: Ülkeyi biz yöneteceğiz
Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçlara göre açık farkla ilk sıraya yerleşen İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T01:37+0300
2023-11-23T02:52+0300
hollanda
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seçim
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Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders, partisini ilk sırada gösteren sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ardından taraftarlarına hitabında, "Diğer partilere sesleniyorum; artık kampanya bitti ve seçmen konuştu. Şimdi birbirimizle benzerlikler aramamız gerekecek. Birlikte çalışmamız gerekecek. PVV artık hiçbir partinin görmezden gelemeyeceği 35 sandalyeye ulaştı. Bıktık artık. Hollandalının yeniden birinci sırada olmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız" ifadesini kullandı.Bu sonuçlara göre artık göz ardı edilemeyeceklerini, aksi bir durumun son derece antidemokratik olacağını, seçmenlerin bunu kabul etmeyeceğini savunan Wilders "Ülkeyi biz yöneteceğiz" diye konuştu.Irkçı lider, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise daha önceki söylemlerini yumuşatmaya çalışarak, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini ve diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde bir anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi.'Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum'Wilders, "Ben umutluyum. Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum. Bunu da yapmayacağız. Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz. Hollandalıların umudu olan, önceliğin tekrar kendilerine verilmesini konuşacağız" dedi.Hollanda'da dün düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçlara göre, Wilders'ın liderliğini yaptığı PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak ilk sıraya yerleşirken, PVV'yi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakı 25 sandalyeyle takip ediyor.Önceki seçime kıyasla 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 24 sandalyeyle üçüncü sıraya geriledi. 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden seçilen ve daha sonra ayrılarak parti kuran Pieter Omzigt'in ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi 20 sandalyeyle dördüncü sırada yer aldı.Bu meclis aritmetiğinde kilit isim haline gelen Omzigt, daha önceki açıklamalarında Wilders ile koalisyona girmeyeceklerini söylemişti ancak ilk sonuçların ardından bu konuda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.Üyelerinin çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Denk Partisi'nin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmedi ve 3 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20231123/hollanda-sandik-basina-gitti--sandik-cikis-anketlerine-gore-asiri-sagci-wildersin-partisi-onde-1077688863.html
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Hollanda'da erken genel seçimde ilk sıraya yerleşen ırkçı lider Wilders: Ülkeyi biz yöneteceğiz

01:37 23.11.2023 (güncellendi: 02:52 23.11.2023)
© AP Photo / Peter DejongGeert Wilders
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Peter Dejong
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Hollanda'da erken genel seçimin ilk sonuçlara göre açık farkla ilk sıraya yerleşen İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, artık göz ardı edilemeyeceklerini belirterek, "Ülkeyi biz yöneteceğiz" dedi.
Hollanda'da ırkçı lider Geert Wilders, partisini ilk sırada gösteren sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçların ardından taraftarlarına hitabında, "Diğer partilere sesleniyorum; artık kampanya bitti ve seçmen konuştu. Şimdi birbirimizle benzerlikler aramamız gerekecek. Birlikte çalışmamız gerekecek. PVV artık hiçbir partinin görmezden gelemeyeceği 35 sandalyeye ulaştı. Bıktık artık. Hollandalının yeniden birinci sırada olmasını istiyoruz ve bunu sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Bu sonuçlara göre artık göz ardı edilemeyeceklerini, aksi bir durumun son derece antidemokratik olacağını, seçmenlerin bunu kabul etmeyeceğini savunan Wilders "Ülkeyi biz yöneteceğiz" diye konuştu.
Irkçı lider, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada ise daha önceki söylemlerini yumuşatmaya çalışarak, etnik kökeni ve dini ne olursa olsun herkesin başbakanı olmak istediğini ve diğer partilerle koalisyon görüşmelerinde bir anlaşmaya varabileceklerini umduğunu dile getirdi.

'Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum'

Wilders, "Ben umutluyum. Partilerin Anayasa'ya aykırı hareket eden bir hükümet istemediklerini anlayabiliyorum. Bunu da yapmayacağız. Camilerden, Kur'an'dan, İslami okullardan bahsetmeyeceğiz. Hollandalıların umudu olan, önceliğin tekrar kendilerine verilmesini konuşacağız" dedi.
Hollanda'da dün düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketleri ve ilk sonuçlara göre, Wilders'ın liderliğini yaptığı PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak ilk sıraya yerleşirken, PVV'yi eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans liderliğindeki İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakı 25 sandalyeyle takip ediyor.
Önceki seçime kıyasla 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi 24 sandalyeyle üçüncü sıraya geriledi. 2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden seçilen ve daha sonra ayrılarak parti kuran Pieter Omzigt'in ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi 20 sandalyeyle dördüncü sırada yer aldı.
Bu meclis aritmetiğinde kilit isim haline gelen Omzigt, daha önceki açıklamalarında Wilders ile koalisyona girmeyeceklerini söylemişti ancak ilk sonuçların ardından bu konuda net bir ifade kullanmaktan kaçındı.
Üyelerinin çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Denk Partisi'nin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmedi ve 3 oldu.
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
DÜNYA
Hollanda sandık başına gitti: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde
01:06
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