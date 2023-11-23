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https://sputniknews.com.tr/20231123/hollanda-sandik-basina-gitti--sandik-cikis-anketlerine-gore-asiri-sagci-wildersin-partisi-onde-1077688863.html
Hollanda sandık başına gitti: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde
Hollanda sandık başına gitti: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde
Hollanda genel seçimindeki ilk sonuçlara göre, ırkçı politikacı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi, 150 vekilden 35'ini kazanarak birinci oldu. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T01:06+0300
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hollanda
sandık
dünya
geert wilders
avrupa
özgürlük partisi
dilan yeşilgöz-zegerius
özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd)
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Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti.Oy verme işleminin TSİ 23.00'te tamamlandığı Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20201025/ak-partiden-hollanda-ozgurluk-partisi-baskani-Wildersa-tepki-1043086523.html
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hollanda, sandık, geert wilders, avrupa, özgürlük partisi, dilan yeşilgöz-zegerius, özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd)
hollanda, sandık, geert wilders, avrupa, özgürlük partisi, dilan yeşilgöz-zegerius, özgürlük ve demokrasi için halk partisi (vvd)

Hollanda sandık başına gitti: Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde

01:06 23.11.2023
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertGeert Wilders
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Hollanda genel seçimindeki ilk sonuçlara göre, ırkçı politikacı Geert Wilders'in Özgürlük Partisi, 150 vekilden 35'ini kazanarak birinci oldu.
Hollanda'da genel seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti.
Oy verme işleminin TSİ 23.00'te tamamlandığı Hollanda'da sandık çıkış anketlerine göre PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.
Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.
2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.
Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.
Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.
Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.
Geert Wilders - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2020
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