https://sputniknews.com.tr/20231123/futbolculari-dolandirdigi-iddia-edilen-bankaciyla-turanin-konusmasi-ortaya-cikti-servetim-sendeydi-1077694584.html

Futbolcuları dolandırdığı iddia edilen bankacıyla Turan'ın konuşması ortaya çıktı: Servetim sendeydi

Futbolcuları dolandırdığı iddia edilen bankacıyla Turan'ın konuşması ortaya çıktı: Servetim sendeydi

Bankacı Seçil Erzan hakkında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı ve Selçuk İnan’ın da arasında bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T09:27+0300

2023-11-23T09:27+0300

2023-11-23T10:12+0300

türkiye

arda turan

seçil erzan

fatih terim

emre belözoğlu

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

servet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077694428_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ce1187d58c86f0ee42cb77db2e12436.jpg

"Yüksek karlı gizli fon" vaadiyle yaşanan dolandırıcılık iddiasıyla aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan Fernando Muslera gibi isimlerin de bulunduğu müştekilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına başlandı.Dava dosyasına giren bir dizi WhatsApp yazışması ile konuşma kaydına ilişkin döküm ortaya çıktı.En çok parayı kaptıran Arda TuranHalktv.com.tr'nin haberine göre, söz konusu konuşma kaydı Arda Turan ile Seçil Erzan arasında geçiyor. 12 sayfalık tutanağa göre, anılan görüşme Turan tarafından kaydedilerek soruşturma dosyasına sunuldu. Anılan kayıt, bir tür saadet zinciri olarak işletilen sisteme en çok para kaptıran ismin Turan olduğunu da ortaya koyuyor.Arda Turan ne kadar kaybetti?Buna göre Turan, ilk olarak Erzan’a 3 milyon doları elden verdi. Verdiği bu paraya karşılık, 30-40 gün sonra Turan 1 milyon dolar ‘faiz geliri’ elde etti. Kısa sürede iyi bir gelir elde ettiğini düşünen Turan bu kez, galerici arkadaşı S. K.’den 4 milyon dolar borç para aldı ve Erzan’a yine elden verdi. Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez Eyüp Sütlüce’de bulunan arsasını 4 milyon dolara satarak Erzan’a verdi. Turan en son, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon TL kredi çekerek bu kişiye dolar olarak verdi. Turan’ın toplam zararı 7 milyon 500 bin dolar.'Karıma ne diyeceğim?'İkili arasındaki görüşmede Turan birçok kez, Erzan’a, kendisi ve arkadaşlarını dolandırdığı için bu kişiye yönelik sitemde bulunuyor. Turan, “Ben sana dünya para getirdim. Seçil bütün servetim sendeydi ya. Ben ne yapacağım; karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya” diyerek tepkisini gösteriyor.'20 bin dolarım kaldı'Son olarak 20 bin dolar parasının kaldığını söyleyen Turan, “Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını aldın ya. Benim şimdi 20 bin dolarım kaldı. Borçlarımı ben sana saydım. Tüm borçlarımı biliyorsun. Sende kredim var” diyor. Turan, Erzan ile olan bir WhatsApp yazışmasında ise bu kişiye, “Bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil” diyor. Çocuğunun yüzüne dahi bakamadığını söyleyen Turan, “Yarın ne yapacağım Seçil. Gideyim tefeciye filan faktoring…” ifadelerini kullanıyor.'Deprem bölgesi için yalvardım sana'Turan, kendisini yanı sıra, 4.2 milyon dolar ile sisteme en çok para kaptıran bir diğer isim olan Emre Belözoğlu’nun da durumuna işaret ederek şunları söylüyor:İkili arasındaki konuşmada, Fatih Terim’in ismi de birkaç kez geçiyor. Erzan’a “Fatih Hoca kârda mı bu işte” diye soran Turan “Valla Arda bir şey söyleyeceğim Normal şartlarda hoca kârdaydı” diye yanıt veriyor. Konuşmanın devamında Turan, “Fatih Hoca’nın alacağı var mı bu durumda” diye soruyor. Erzan ise “Ona bakmam lazım” diyor. Turan görüşmenin devamında Erzan’a, bankanın üst yönetimi ile görüşmeye kendisi Emre Belözoğlu, Fatih Terim ve kendisinin gideceğini belirterek, alacağı olan kişiler arasında Terim’in de olacağı bilgisini veriyor."FATİH HOCA’YA KIRILDIM"Konuşma dökümünde banka yöneticilerinin konudan haberdar olup olmaması ile ilgili bir bölüm de yer alıyor. İlgili kısımda Arda Turan'ın, "Banka yöneticilerinin bu konudan haberleri yok muydu?" sorusuna Erzan, "Yok, mahvedecekler beni onlar" diye yanıt veriyor. Erzan, Turan'ın "Bu ISIN kodları ne peki" sorusunu, "Onlar doğru değil" diye yanıtlıyor.Öte yandan soruşturma kapsamında tanık sıfatı ile ifadesi alınan Seçil Erzan’ın eski nişanlısı Candaş Gürol “Evine gittiğimde Fatih Terim bana, kendisinin de Seçil Erzan’ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte o sıra Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı da aynı fona para yatırdığını söyledi. Ben bu ailenin (Terim Ailesi) avukatı olmama rağmen hiçbiri bana bu durumdan bahsetmedi. Bu hususu söylememelerinden dolayı Fatih Hoca’ya kırıldım” diye konuştu.Kim ne kadar para kaptırdı?Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberinde yer alan iddianameye göre Seçil Erzan’ın dolandırdığı kişiler ve miktarları şöyle:- Arda Turan: 7 milyon 500 bin dolar- Emre Belözoğlu: 4 milyon 292 bin dolar- Selçuk İnan: 1 milyon 535 bin dolar- Nestor Fernando Muslera: 500 bin dolar- Emrah -Emre Çolak: 3 milyon 212 bin dolar- Buse Terim Bahçekapılı: 240 bin dolar- Bülent -İnci Çeviker: 2 milyon 198 bin dolar- Burhan Taşpolat-Evrim Pınar Güzel: 1 milyon 416 bin dolar ve 1 milyon 500 bin TL- İsmail İbrahim Çağlar: 2 milyon 910 bin dolar- Musa Mert Çetin: 75 bin dolar- Ömer Kahraman: 940 bin dolar ve 5 milyon 884 bin TL- İbrahim Kocabaldır: 140 bin dolar- Uğur-Nurettin Gözaçan: 500 bin dolar- Nuray Şengüller: 312 bin dolarSeçil Erzan kimdir?Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan Erzan, eğitimini Çorlu Lisesi'nde, üniversite eğitimini ise Kocaeli'de yaptı.Çorlu’da bir bankada 10 yıl şube müdürü olarak çalıştıktan sonra İstanbul'da şube müdürlüğüne atandı.2013'te çalıştığı banka ve Galatasaray arasında sponsorluk anlaşması imzalandığı için görevi sırasında dönemin Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in finansal danışmanlığını yaptı.Şube müdürü olarak yaklaşık 11 yılda çok sayıda futbolcu, iş insanı ve yakınlarına bir ‘fon’ vaadiyle yüksek para getirisi tavsiyesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231121/unlu-futbolcularin-da-aralarinda-oldugu-davada-yargilama-fatih-terim-parasini-elden-teslim-etti-1077607263.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda turan kaç para kaptırdı,arda turan seçil erzan konuşma,arda turan bankacı konuşma,arta turan son dk,arda turan fatih terim,futbolcuları dolandıran bankacı,seçil erzan kimdir?,seçil erzan kimdir