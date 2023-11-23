https://sputniknews.com.tr/20231123/belaruslu-kadin-kozmonotlarin-uzaya-ucus-hazirliklari-kameraya-yansidi-1077683990.html
Belaruslu kadın kozmonotların uzaya uçuş hazırlıkları kameraya yansıdı
Belaruslu kadın kozmonotların uzaya uçuş hazırlıkları kameraya yansıdı
Belaruslu kadın kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşa hazırlanıyor. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T11:28+0300
2023-11-23T11:28+0300
2023-11-24T11:28+0300
multimedya
video
kozmonot
uzay
rusya
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Marina Vasilevskaya ve dublörü Anastasiya Lenkova, Moskova bölgesindeki kozmonot eğitim merkezinde olağanüstü su yüzeyine inme durumu üzerinde çalıştı.
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Belaruslu kadın kozmonotların uzaya uçuş hazırlıkları kameraya yansıdı
Belaruslu kadın kozmonotların uzaya uçuş hazırlıkları kameraya yansıdı
2023-11-23T11:28+0300
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PT1M01S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, kozmonot, uzay, rusya, видео
video, kozmonot, uzay, rusya, видео
Belaruslu kadın kozmonotların uzaya uçuş hazırlıkları kameraya yansıdı
11:28 23.11.2023 (güncellendi: 11:28 24.11.2023)
Belaruslu kadın kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşa hazırlanıyor.
Marina Vasilevskaya ve dublörü Anastasiya Lenkova, Moskova bölgesindeki kozmonot eğitim merkezinde olağanüstü su yüzeyine inme durumu üzerinde çalıştı.