https://sputniknews.com.tr/20231123/bakan-simsek-uyguladigimiz-politikalarla-rezervlerimiz-guclendi-ve-ulke-risk-primimiz-dustu-1077725186.html

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalarla rezervlerimiz güçlendi ve ülke risk primimiz düştü

Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikalarla rezervlerimiz güçlendi ve ülke risk primimiz düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerin güçlendiğini ve ülke risk priminin düştüğünü belirterek... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T18:42+0300

2023-11-23T18:42+0300

2023-11-23T18:42+0300

mehmet şimşek

ekonomi

enflasyon

dezenflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075606926_0:0:793:446_1920x0_80_0_0_7de2fcb54b9d224425983ba77b2ad327.jpg

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını, fiyat istikrarının sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olduğunu bildirdi.Uygulanan politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerin güçlendiğini ve ülke risk priminin düştüğüne işaret eden Şimşek, bugün açıklanan verilere göre, TCMB brüt rezervlerinin eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134.5 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.'Yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte kararlıyız'Şimşek, mayısta 700'ün üzerinde olan Türkiye'nin risk priminin, bugün 330'lar seviyesine gerilediğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20231123/merkez-bankasi-rezervleri-9-yilin-zirvesinde-1077715220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, enflasyon, dezenflasyon