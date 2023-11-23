https://sputniknews.com.tr/20231123/arjantinde-secimini-kazanan-milei-biden-ve-zelenskiy-ile-gorustu-1077693437.html
Arjantin'de seçimini kazanan Milei, Biden ve Zelenskiy ile görüştü
Arjantin'de seçimini kazanan Milei, Biden ve Zelenskiy ile görüştü
Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T08:56+0300
2023-11-23T08:56+0300
2023-11-23T08:57+0300
dünya
arjantin
seçim
javier milei
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ukrayna
ukrayna krizi
joe biden
vladimir zelenskiy
latin amerika
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Aynı zamanda Milei ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğünü belirten Özgürlük Gelişimi Partisinin Dış Politika Sorumlusu Diana Mondino, yaptığı açıklamada, Milei'nin, Biden'ı 10 Aralık'taki devir teslim törenine davet ettiğini bildirdi.Milei, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e de ülkesinde ‘Ukrayna-Latin Amerika Barış Zirvesi’ düzenleme önerisinde bulundu.Milei'nin Biden ile telefonda görüştüğünü belirten Mondino, "Çok nazik bir görüşmeydi. Yeni Devlet Başkanı Milei'nin önümüzdeki dönemlerde çok sayıda ülkeye ziyareti olacak. Her yerde tartışılacak konular var" ifadesini kullandı.Mondino, iki liderin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları, enerji ve gıda güvenliğini ele aldıklarını, Milei'nin Biden'a dünyanın gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.Öte yandan, Arjantin basınına göre, Biden, Milei'ye teşekkür etti ve yoğun programını gerekçe göstererek daveti geri çevirdi.Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.
https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html
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arjantin, seçim, javier milei, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, vladimir zelenskiy, latin amerika
arjantin, seçim, javier milei, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, vladimir zelenskiy, latin amerika
Arjantin'de seçimini kazanan Milei, Biden ve Zelenskiy ile görüştü
08:56 23.11.2023 (güncellendi: 08:57 23.11.2023)
Arjantin'de 19 Kasım'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Javier Milei, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.
Aynı zamanda Milei ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğünü belirten Özgürlük Gelişimi Partisinin Dış Politika Sorumlusu Diana Mondino, yaptığı açıklamada, Milei'nin, Biden'ı 10 Aralık'taki devir teslim törenine davet ettiğini bildirdi.
Milei, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e
de ülkesinde ‘Ukrayna-Latin Amerika Barış Zirvesi’ düzenleme önerisinde bulundu.
Milei'nin Biden ile telefonda görüştüğünü belirten Mondino, "Çok nazik bir görüşmeydi. Yeni Devlet Başkanı Milei'nin önümüzdeki dönemlerde çok sayıda ülkeye ziyareti olacak. Her yerde tartışılacak konular var" ifadesini kullandı.
Mondino, iki liderin, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları, enerji ve gıda güvenliğini ele aldıklarını, Milei'nin Biden'a dünyanın gıda güvenliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.
Öte yandan, Arjantin basınına göre, Biden, Milei'ye
teşekkür etti ve yoğun programını gerekçe göstererek daveti geri çevirdi.
Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi Alberto Angel Fernandez'den devralacak.