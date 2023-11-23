https://sputniknews.com.tr/20231123/almanya-ukraynaya-20-adet-marder-teslim-edildi-1077688681.html

Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi

Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi

Almanya hükümeti, yaklaşık son 10 günde Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve iki binden fazla 155 mm kalibreli top mermisinin sağlandığını belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

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Almanya hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya sağlanan silahların listesi yenilendi. Yeni listeye göre, 13 Kasım’dan bu yana Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve 2 bin 380 adet 155 mm kalibreli top mermisi teslim edildi.Toplamda Ukrayna’ya sağlanan Marder araçlarının sayısı 80’e, 155 mm kalibreli top sayısı da 22 bine ulaştı.Ayrıca Ukrayna’ya Wisent 1 mayın temizleme zırhlı aracı, 2 bin 400’den fazla kriptofon, iki ağır römork, beş ambulans arazi aracı, iki zırhlı ambulans aracı ve farklı türden dokuz ulaşım aracı verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/almanya-disisleri-dunyadaki-kriz-ve-catismalara-ragmen-ukraynaya-yardimi-artiracagiz-1077347720.html

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