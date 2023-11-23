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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231123/almanya-ukraynaya-20-adet-marder-teslim-edildi-1077688681.html
Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi
Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi
Almanya hükümeti, yaklaşık son 10 günde Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve iki binden fazla 155 mm kalibreli top mermisinin sağlandığını belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
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Almanya hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya sağlanan silahların listesi yenilendi. Yeni listeye göre, 13 Kasım’dan bu yana Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve 2 bin 380 adet 155 mm kalibreli top mermisi teslim edildi.Toplamda Ukrayna’ya sağlanan Marder araçlarının sayısı 80’e, 155 mm kalibreli top sayısı da 22 bine ulaştı.Ayrıca Ukrayna’ya Wisent 1 mayın temizleme zırhlı aracı, 2 bin 400’den fazla kriptofon, iki ağır römork, beş ambulans arazi aracı, iki zırhlı ambulans aracı ve farklı türden dokuz ulaşım aracı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/almanya-disisleri-dunyadaki-kriz-ve-catismalara-ragmen-ukraynaya-yardimi-artiracagiz-1077347720.html
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almanya, ukrayna, ukrayna krizi
almanya, ukrayna, ukrayna krizi

Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi

00:38 23.11.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinArtyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov
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Almanya hükümeti, yaklaşık son 10 günde Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve iki binden fazla 155 mm kalibreli top mermisinin sağlandığını belirtti.
Almanya hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya sağlanan silahların listesi yenilendi. Yeni listeye göre, 13 Kasım’dan bu yana Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve 2 bin 380 adet 155 mm kalibreli top mermisi teslim edildi.
Toplamda Ukrayna’ya sağlanan Marder araçlarının sayısı 80’e, 155 mm kalibreli top sayısı da 22 bine ulaştı.
Ayrıca Ukrayna’ya Wisent 1 mayın temizleme zırhlı aracı, 2 bin 400’den fazla kriptofon, iki ağır römork, beş ambulans arazi aracı, iki zırhlı ambulans aracı ve farklı türden dokuz ulaşım aracı verildi.
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
Ukrayna krizi
Almanya Dışişleri: Dünyadaki kriz ve çatışmalara rağmen Ukrayna'ya yardımı artıracağız
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