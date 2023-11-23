https://sputniknews.com.tr/20231123/almanya-ukraynaya-20-adet-marder-teslim-edildi-1077688681.html
Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi
Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi
Almanya hükümeti, yaklaşık son 10 günde Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve iki binden fazla 155 mm kalibreli top mermisinin sağlandığını belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T00:38+0300
2023-11-23T00:38+0300
2023-11-23T00:38+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5166efa711a28a3b558402689f6c6dd.jpg
Almanya hükümetinin sitesinde, Ukrayna’ya sağlanan silahların listesi yenilendi. Yeni listeye göre, 13 Kasım’dan bu yana Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve 2 bin 380 adet 155 mm kalibreli top mermisi teslim edildi.Toplamda Ukrayna’ya sağlanan Marder araçlarının sayısı 80’e, 155 mm kalibreli top sayısı da 22 bine ulaştı.Ayrıca Ukrayna’ya Wisent 1 mayın temizleme zırhlı aracı, 2 bin 400’den fazla kriptofon, iki ağır römork, beş ambulans arazi aracı, iki zırhlı ambulans aracı ve farklı türden dokuz ulaşım aracı verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/almanya-disisleri-dunyadaki-kriz-ve-catismalara-ragmen-ukraynaya-yardimi-artiracagiz-1077347720.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/13/1071313037_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5ac2472e9facfc92200e8038ff4efad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, ukrayna, ukrayna krizi
almanya, ukrayna, ukrayna krizi
Almanya: Ukrayna’ya 20 adet Marder teslim edildi
Almanya hükümeti, yaklaşık son 10 günde Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve iki binden fazla 155 mm kalibreli top mermisinin sağlandığını belirtti.
Almanya hükümetinin sitesinde
, Ukrayna’ya sağlanan silahların listesi yenilendi. Yeni listeye göre, 13 Kasım’dan bu yana Ukrayna’ya 20 adet Marder zırhlı savaş aracı ve 2 bin 380 adet 155 mm kalibreli top mermisi teslim edildi.
Toplamda Ukrayna’ya sağlanan Marder araçlarının sayısı 80’e, 155 mm kalibreli top sayısı da 22 bine ulaştı.
Ayrıca Ukrayna’ya Wisent 1 mayın temizleme zırhlı aracı, 2 bin 400’den fazla kriptofon, iki ağır römork, beş ambulans arazi aracı, iki zırhlı ambulans aracı ve farklı türden dokuz ulaşım aracı verildi.