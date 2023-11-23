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https://sputniknews.com.tr/20231123/aktor-travis-fimmel-bakan-yardimcisi-batuhan-mumcu-ile-ayasofyayi-gezdi-1077727005.html
Aktör Travis Fimmel, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ayasofya'yı gezdi
Aktör Travis Fimmel, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ayasofya'yı gezdi
‘Vikings’ dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tanınan Hollywood yıldızı Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı İstanbul’a geldi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T19:55+0300
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"Vikings" dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi.Ünlü oyuncu, Mumcu ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi'ni gezdi.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi alan Fimmel, ardından Ayasofya'nın zengin tarihini dijital olarak ziyaretçilere sunan Ayasofya Tarihi Müzesi'nin atmosferini deneyimledi.Ünlü oyuncuya gezide eşlik eden Bakan Yardımcısı Mumcu, basın mensuplarına, "2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle 2019'da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz" dedi.Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yürüttüğü Türkiye'yi tanıtım çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel miras, Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gezginin dikkatini çekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20171007/viking-mezarlarindan-allah-ve-ali-yazilari-cikti-1030474989.html
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viking, vikingler, vikingler, travis fimmel, vikings
viking, vikingler, vikingler, travis fimmel, vikings

Aktör Travis Fimmel, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Ayasofya'yı gezdi

19:55 23.11.2023
© Kültür ve Turizm Bakanlığı"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
Vikings dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
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‘Vikings’ dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tanınan Hollywood yıldızı Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı İstanbul’a geldi.
"Vikings" dizisinde Kral Ragnar karakteriyle tanınan ünlü Hollywood oyuncusu Travis Fimmel, turistik gezi amaçlı geldiği İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi.
Ünlü oyuncu, Mumcu ile birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi'ni gezdi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'nin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi alan Fimmel, ardından Ayasofya'nın zengin tarihini dijital olarak ziyaretçilere sunan Ayasofya Tarihi Müzesi'nin atmosferini deneyimledi.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
Vikings dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi. - Sputnik Türkiye
1/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
Vikings dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi. - Sputnik Türkiye
2/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
Vikings dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi. - Sputnik Türkiye
3/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
© Kültür ve Turizm Bakanlığı"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
Vikings dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi. - Sputnik Türkiye
4/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
1/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
2/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
3/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
4/4
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
"Vikings" dizisinin yıldızı Travis Fimmel, nam-ı diğer Ragnar Lothbrok geldiği İstanbul'da Ayasofya Camii’ni ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ni gezdi.
Ünlü oyuncuya gezide eşlik eden Bakan Yardımcısı Mumcu, basın mensuplarına, "2023'te Türkiye'ye gelen turist sayısında rekor artış yaşandı. Bu rakamları elde etmemizde, Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle 2019'da kurduğumuz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) büyük katkısı var. Ülkemizi dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke konumuna getirdik. 200 farklı pazarda tanıtım yapıyoruz. Anadolu'nun zengin geçmişi, Türkiye'yi uluslararası film endüstrisi için de çekici bir destinasyon haline getiriyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için film endüstrisine yönelik çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Ülkemizin dünyaca ünlü yıldızların tercihleri arasına girdiğini görmek bizleri çok memnun ediyor. Tanıtım faaliyetlerimizin karşılığı alıyoruz" dedi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yürüttüğü Türkiye'yi tanıtım çalışmaları hızla devam ediyor. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel miras, Hollywood sinemasının ünlü oyuncuları, yönetmenleri ve yapımcıları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gezginin dikkatini çekiyor.
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