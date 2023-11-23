https://sputniknews.com.tr/20231123/ak-parti-genel-baskanvekili-elitastan-ittifak-aciklamasi-1077731877.html

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş'tan ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki ittifak görüşmelerine ilişkin, "Sanıyorum en geç bu ayın sonunda ittifakla... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T23:47+0300

2023-11-23T23:47+0300

2023-11-23T23:47+0300

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ak parti

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mustafa elitaş

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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Elitaş, AK Parti'nin belli bir noktaya gelmesinde belediyelerin büyük rol oynadığını, 31 Mart seçimlerinde de 1994 ruhu, 2001 yılı heyecanıyla Kayseri ve Türkiye için sahalarda olacaklarını söyledi.Elitaş, bir gazetecinin, Kayseri'deki belediye başkanlarında yenilenmeye gidilip gidilmeyeceğini sorması üzerine, şöyle konuştu:Başka bir gazetecinin ittifak ortağı MHP'nin kentte bazı belediyelerde belediye başkan aday adaylığına başvurusu yapmasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Elitaş, siyasetin bir tercih işi olduğunu, tercih etmek isteyen vatandaşların müracaatlarını almamanın doğru olmayacağını ifade etti.Müracaatlar çerçevesinde il teşkilatlarının müracaat edenleri almak durumunda olduğunu belirten Elitaş, şunları kaydetti:TMSF'de olan Erciyes Anadolu Holding'in satışının gündemde olduğunu ve Kayserili sanayicilerin burayı alması için öncülük edip etmeyeceklerinin sorulması üzerine Elitaş, Kayserililerin almasından mutluluk duyacaklarını dile getirdi.Holdingin kent için önemine dikkati çeken Elitaş, "En yüksek kim verirse onun alması gerekir. Kayserililer eşitler arasında tercih sebebimizdir ama Türkiye'ye mal olmuş bir değere, başkalarının on lira verdiğine eğer beş lira verirsek bunun vebalini taşıyamayız. Beş liraya başkasına verirsek vebalini taşıyamayız. Kayserili Kayseri'nin bir değerini en uygun fiyatla almaya talip olmasını tavsiye ederim. Marka değeri olarak çok yüksek, müthiş bir sistem kurulmuş, olağanüstü bir organizasyon kurulmuş. Kayserili sanayiciler bir araya gelip bu işi yaparlarsa biz de mutlu oluruz" diye konuştu.Elitaş, basın toplantısından önce Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231115/ak-partili-yavuz-cumhur-ittifakindaki-hicbir-parti-yerel-secimlerde-yokuz-demedi-1077427706.html

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ak parti, seçim, erken seçim, mustafa elitaş, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan