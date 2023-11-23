https://sputniknews.com.tr/20231123/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-duzenlendi-1077724162.html

ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi

ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi

ABD'nin Suriye'nin doğusundaki gaz sahasındaki üssüne roket saldırısı düzenlendi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T18:07+0300

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dünya

abd

ortadoğu

bombardıman

abd üssü

pentagon

suriye

deyr ez zor

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Yerel bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında yer alan Koniko gaz sahasındaki Amerikan üssüne roket saldırısı düzenlendi.Kaynak, “Bombardımanın ardından sahanın güney tarafından bir duman bulutu yükseldi" dedi.Kaynağa göre, dört roketin ateşlendiği saldırı muhtemelen Deyrizor kentinin yakınlarında gerçekleştirildi.Suriye'de ABD güçlerine ait 24'ü üs olmak üzere 28 merkez bulunuyor. Çoğunlukla petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduğu bölgelerde bulunan ABD üsleri, geçen aydan itibaren İsrail-Filistin gerilimin ardından sorumluluğunu Irak'ta faaliyet gösteren silahlı Şii grupların üslendiği saldırılara maruz kalıyor.Pentagon sözcülerinden Sabrina Singh salı günü yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana bu tür 66 saldırının gerçekleştiğini ve 62 kişinin yaralandığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/iraktaki-abd-ussu-ayn-el-esada-duzenlenen-saldiriyi-islami-direnis-orgutu-ustlendi-1077628679.html

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abd, ortadoğu, bombardıman, abd üssü, pentagon, suriye, deyr ez zor