Ünver Sel: Maydan eylemlerinden sonra Ukrayna yozlaşmış ve otoriterleşmiş iktidarlar gördü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Madeni paralar mekanik kabartmalara dönüşüyor
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
ABD'nin Suudi Arabistan planı
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Karşılıksız çek oranında rekor artış
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
FUTBOL SAATİ
Almanya - Türkiye maçı
14:07
52 dk
ANKARA FARKI
Donbass bölgesinden dönen gazeteci aktardı: Ukrayna’nın yenilgisi resmileşiyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
17:46
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
18:29
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
19:13
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
19:39
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Sağlık Bakanı: Gazze’de 198 sağlık uzmanı hayatını kaybetti
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
20:22
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
20:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Milli Takım'ın Avrupa kupalarındaki karnesi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
GÜN ORTASI
Vergide adalet nasıl sağlanır?
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231122/unver-sel-maydan-eylemlerinden-sonra-ukrayna-yozlasmis-ve-otoriterlesmis-iktidarlar-gordu-1077662368.html
Ünver Sel: Maydan eylemlerinden sonra Ukrayna yozlaşmış ve otoriterleşmiş iktidarlar gördü
Ünver Sel: Maydan eylemlerinden sonra Ukrayna yozlaşmış ve otoriterleşmiş iktidarlar gördü
Ukrayna’da 10 yıl önce gerçekleşen darbe sonrasında yaşananları değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel ABD ve Batı’nın Ukrayna’da kukla bir... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T11:58+0300
2023-11-22T11:58+0300
dünya
ukrayna
maydan olayları
renkli devrim
ünver sel
vladimir zelenskiy
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077634997_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96f46bc458d2af7c49da28595888bd0c.jpg
21 Kasım 2013'te, ilk başta Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösterilere, ülkenin farklı yerlerinden Batılı ülkeler tarafından desteklenen Nazi sempatizanı grupların da katılmasıyla silahlı çatışmaların merkezi haline gelen ‘Maydan Olayları’ 10’uncu yılını doldurdu.‘Ukrayna tarihinde dönüm noktası’Aradan geçen 10 yıllık süreci Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:‘Ukrayna halkı çatışma, yolsuzluk, ekonomik zorluklar yaşadı’Darbe sonrasında oluşan yönetimler ile Ukrayna halkının zor günler yaşadığını altını çizen Sel “O gün demokratik reform, ekonomik kalkınma ve Avrupa entegrasyonu isteyen Ukrayna halkı, geçen 10 yılın ardından bunların herhangi birine kavuşamadığı gibi geriye de gitti. Ukraynalılar Turuncu Devrim’den bu yana çatışma, yolsuzluk, ekonomik zorluklar, şeffaf ve adil olmayan yargı, Neo-Nazizm, halkına hesap veremeyen ve dış emirlere bağlı bir sömürge ülkesinde yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Maydan Darbesi’nden bu yana geçen 10 yılda yozlaşmış ve otoriter denilen Yanukoviç idaresinden daha yozlaşmış ve otoriterleşmiş iktidarlar gördü. Ne bugünkü Vladimir Zelenskiy iktidarında ne de önceki Petro Poroşenko iktidarında Kiev Rejimi, halkına demokrasi ve özgürlük sunamadı. Ukrayna, maalesef derinden bir siyasi çalkantıya sürüklendi. Ekonomileri perişan halde” ifadelerini kullandı.‘Batı’nın Ukrayna üzerinde sürdürdüğü operasyonda başarılı olamadı’Yaşananları doğru değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Sel "Volodimir Zelenskiy ile başlayan süreç, özellikle Anglosaksonların dünyadaki jeopolitik çıkarları için ne kadar ileri gidebileceklerini bir kez daha tüm dünyaya gösterdikleri bir dönem oldu. Irak lideri Saddam, Euro ile petrol satmaya karar aldığı gün Irak bombalanmaya başladı. Tam da o günden bu yana yaşanan her çatışmanın tek bir açıklaması var: Enerji Savaşları. Zaten bugün o “Enerji Savaşı”, Gazze’de devam ediyor. Küresel çapta vekiller aracılığıyla devam eden bu savaşlar, bugün küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntıların da temel sebebidir. ABD, tehditle konsolide ettiği AB’ni Kollektif Batı çizgisinde NATO’nun kontrolüne tamamen soktu. ABD, NATO kartına rağmen hakimiyetini ve tek kutuplu Dünya sistemini sürdürmede Ukrayna üzerinde sürdürdüğü operasyonda başarılı olamadı. Rusya’nın 2014 yılında Kırım hamlesi ve sonra Ukrayna’da sürdürdüğü Rus dili konuşanları koruma yönündeki müdahalesi; bugün oldukça farklı bir noktaya doğru evrilmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.‘Çok kutuplu bir döneme geldik’ABD’nin Ukrayna ve Filistin’de uyguladığı savaş stratejisinin bölgeyi tehdit ettiği vurgulayan Ünver Sel “ABD’nin, Ukrayna’nın savaş stratejisine harcadığı milyarlarca dolar ve insanlık dramıyla kendi tek kutuplu sistemini sürdürmede çıkmaza girmesi sonrası, Filistin ve İsrail krizini Dünya gündemine yaratarak oluşturduğu ortam artık Dünya’da yeni dönemin geldiğini gösteriyor. Tarihte 1945 yılında Yalta’da dönemin üç büyüğü ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya arasında imzalanan “Yalta Barış Antlaşması” ve akabinde oluşan Birleşmiş Milletler yapılanması yeniden tesis edilmelidir. Dünya’nın yeni Yalta Süreci’ne ihtiyacı vardır. Filistin ve İsrail arasında oluşan, yaşadığımız bu kriz sürecini çözecek ülke Rusya’dır. Rusya, İsrail’i ABD’nin politikalarına teslim etmemeli ve İsrail ile görüşme trafiğiyle birlikte; Ortadoğu’da ve Dinyeper Nehri çevresinde barışı getirmede kilit rol almalıdır. Dünyamızda ufukta “çok kutuplu” yeni bir dönem geldiği açıkça gözükmektedir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231121/maydan-olaylarinin-10-yil-donumu-abye-uyelik-hayali-kieve-ne-kazandirdi-1077610516.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077634997_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5e9cb01e995d726effdd0fdf4005ce27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna,renkli devrim,turuncu devrim,maydan olayları
ukrayna,renkli devrim,turuncu devrim,maydan olayları

Ünver Sel: Maydan eylemlerinden sonra Ukrayna yozlaşmış ve otoriterleşmiş iktidarlar gördü

11:58 22.11.2023
© Sputnik / Andrey Stenin / Multimedya arşivine gidinMaydan olayları
Maydan olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Andrey Stenin
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Ukrayna’da 10 yıl önce gerçekleşen darbe sonrasında yaşananları değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel ABD ve Batı’nın Ukrayna’da kukla bir yönetim kurduğunu belirtti.
21 Kasım 2013'te, ilk başta Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ‘özgürlüğe giden yol’ olduğunu düşünenlerin yer aldığı gösterilere, ülkenin farklı yerlerinden Batılı ülkeler tarafından desteklenen Nazi sempatizanı grupların da katılmasıyla silahlı çatışmaların merkezi haline gelen ‘Maydan Olayları’ 10’uncu yılını doldurdu.

‘Ukrayna tarihinde dönüm noktası’

Aradan geçen 10 yıllık süreci Sputnik’e değerlendiren Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel şunları söyledi:
Dünyada hem yaşandığı döneme hem de günümüze kadar etkisi süren Renkli Devrimlerden biri olan Turuncu Devrim, Ukrayna’da 2004 yılında gerçekleştiğinde çoğu uzman bu sürecin herkes için en doğrusu olduğuna inanıyordu. Ukrayna’da Batılılara ve onların çıkarlarına hizmet edecek bir sistem inşa edilmesi planlanırken bunu Turuncu Devrim ile başaramayanlar bundan tam 10 yıl öncesinde daha kanlısını ve daha acımasızını başlattılar. 21 Kasım 2013 tarihinde Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı adı verilen alanda geniş çaplı protestolar başladı. Bu protestolar Ukrayna tarihinde ciddi bir dönüm noktasıdır. Dönemin Ukrayna lideri Viktor Yanukoviç, protestolar sırasında Batılı devletlerle görüşüp olayları yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Ülkede artan aşırı milliyetçilik, yerini Neo-Nazizme bıraktı ve meşhur Maydan Darbesi, silahlı çatışmalarla ve can kayıplarıyla geçti.

‘Ukrayna halkı çatışma, yolsuzluk, ekonomik zorluklar yaşadı’

Darbe sonrasında oluşan yönetimler ile Ukrayna halkının zor günler yaşadığını altını çizen Sel “O gün demokratik reform, ekonomik kalkınma ve Avrupa entegrasyonu isteyen Ukrayna halkı, geçen 10 yılın ardından bunların herhangi birine kavuşamadığı gibi geriye de gitti. Ukraynalılar Turuncu Devrim’den bu yana çatışma, yolsuzluk, ekonomik zorluklar, şeffaf ve adil olmayan yargı, Neo-Nazizm, halkına hesap veremeyen ve dış emirlere bağlı bir sömürge ülkesinde yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Maydan Darbesi’nden bu yana geçen 10 yılda yozlaşmış ve otoriter denilen Yanukoviç idaresinden daha yozlaşmış ve otoriterleşmiş iktidarlar gördü. Ne bugünkü Vladimir Zelenskiy iktidarında ne de önceki Petro Poroşenko iktidarında Kiev Rejimi, halkına demokrasi ve özgürlük sunamadı. Ukrayna, maalesef derinden bir siyasi çalkantıya sürüklendi. Ekonomileri perişan halde” ifadelerini kullandı.

‘Batı’nın Ukrayna üzerinde sürdürdüğü operasyonda başarılı olamadı’

Yaşananları doğru değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Sel "Volodimir Zelenskiy ile başlayan süreç, özellikle Anglosaksonların dünyadaki jeopolitik çıkarları için ne kadar ileri gidebileceklerini bir kez daha tüm dünyaya gösterdikleri bir dönem oldu. Irak lideri Saddam, Euro ile petrol satmaya karar aldığı gün Irak bombalanmaya başladı. Tam da o günden bu yana yaşanan her çatışmanın tek bir açıklaması var: Enerji Savaşları. Zaten bugün o “Enerji Savaşı”, Gazze’de devam ediyor. Küresel çapta vekiller aracılığıyla devam eden bu savaşlar, bugün küresel ölçekte yaşanan ekonomik sıkıntıların da temel sebebidir. ABD, tehditle konsolide ettiği AB’ni Kollektif Batı çizgisinde NATO’nun kontrolüne tamamen soktu. ABD, NATO kartına rağmen hakimiyetini ve tek kutuplu Dünya sistemini sürdürmede Ukrayna üzerinde sürdürdüğü operasyonda başarılı olamadı. Rusya’nın 2014 yılında Kırım hamlesi ve sonra Ukrayna’da sürdürdüğü Rus dili konuşanları koruma yönündeki müdahalesi; bugün oldukça farklı bir noktaya doğru evrilmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.

‘Çok kutuplu bir döneme geldik’

ABD’nin Ukrayna ve Filistin’de uyguladığı savaş stratejisinin bölgeyi tehdit ettiği vurgulayan Ünver Sel “ABD’nin, Ukrayna’nın savaş stratejisine harcadığı milyarlarca dolar ve insanlık dramıyla kendi tek kutuplu sistemini sürdürmede çıkmaza girmesi sonrası, Filistin ve İsrail krizini Dünya gündemine yaratarak oluşturduğu ortam artık Dünya’da yeni dönemin geldiğini gösteriyor. Tarihte 1945 yılında Yalta’da dönemin üç büyüğü ABD, İngiltere ve Sovyet Rusya arasında imzalanan “Yalta Barış Antlaşması” ve akabinde oluşan Birleşmiş Milletler yapılanması yeniden tesis edilmelidir. Dünya’nın yeni Yalta Süreci’ne ihtiyacı vardır. Filistin ve İsrail arasında oluşan, yaşadığımız bu kriz sürecini çözecek ülke Rusya’dır. Rusya, İsrail’i ABD’nin politikalarına teslim etmemeli ve İsrail ile görüşme trafiğiyle birlikte; Ortadoğu’da ve Dinyeper Nehri çevresinde barışı getirmede kilit rol almalıdır. Dünyamızda ufukta “çok kutuplu” yeni bir dönem geldiği açıkça gözükmektedir” dedi.
Ukrayna Kiev Maydan olayları - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
Ukrayna krizi
Maydan Olayları’nın 10. yıl dönümü: AB’ye üyelik hayali Kiev’e ne kaybettirdi?
Dün, 14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала