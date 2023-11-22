https://sputniknews.com.tr/20231122/socide-duzenlenecek-olan-2024-dunya-genclik-festivalinin-baslamasina-100-gun-kaldi-1077662917.html
Soçi'de düzenlenecek olan 2024 Dünya Gençlik Festivali'nin başlamasına 100 gün kaldı
Soçi'de düzenlenecek olan 2024 Dünya Gençlik Festivali'nin başlamasına 100 gün kaldı
Dünya Gençlik Festivali 2024'ün başlamasına 100 gün kala geri sayımı başlatma töreni Moskova'da fuar alanında gerçekleşti. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T13:34+0300
2023-11-22T13:34+0300
2023-11-22T13:37+0300
dünya
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rusya
moskova
festival
soçi
2024
dünya gençlik festivali 2024
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Dünya Gençlik Festivali 2024'e katılmak için 183 ülkeden 250 bin kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.Golikova, "Yaptırımlara rağmen, kısıtlamalara rağmen bizim için sınır yok. Rusya'yı seviyorlar, Rusya'ya gidiyorlar" diye vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise etkinlik katılımcılarına gönderdiği video mesajında, yaklaşan festivalin etkileyici ölçeğinin, dünyanın her yerinde ülkenin tarihine ve değerlerine duyulan samimi ilgiyi gösterdiğini kaydetti.Putin, "Dünyanın her yerinden gençlerin Rusya'yı olduğu gibi tanıyabilmelerini istiyoruz: tüm doğal, kültürel, ulusal çeşitliliğiyle, ana zenginliğiyle'' sözlerine yer verdi.Moskova'da başlayan programın son bölümünde yılın ana gençlik etkinliğinin tam 100 gün sonra başlayacağını belirten toplu geri sayım yapıldı.Dünya Gençlik Festivali, uluslararası gençlik iş birliğini geliştirmek amacıyla 1-7 Mart 2024 tarihleri arasında Sirius bölgesinde gerçekleştirilecek ve 20 bin kişiyi bir araya getirecek. 10-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bölgesel programda katılımcılar Rusya'nın 30 şehrini ziyaret edecek.
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Moskova'da düzenlenecek 2024 Dünya Gençlik Festivali'nin başlamasına 100 gün kaldı
Moskova'da düzenlenecek 2024 Dünya Gençlik Festivali'nin başlamasına 100 gün kaldı
2023-11-22T13:34+0300
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Sputnik Türkiye
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video, rusya, moskova, видео, festival, soçi, 2024, dünya gençlik festivali 2024
video, rusya, moskova, видео, festival, soçi, 2024, dünya gençlik festivali 2024
Soçi'de düzenlenecek olan 2024 Dünya Gençlik Festivali'nin başlamasına 100 gün kaldı
13:34 22.11.2023 (güncellendi: 13:37 22.11.2023)
Dünya Gençlik Festivali 2024'ün başlamasına 100 gün kala geri sayımı başlatma töreni Moskova'da fuar alanında gerçekleşti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Dünya Gençlik Festivali 2024'e katılmak için 183 ülkeden 250 bin kişinin başvuruda bulunduğunu açıkladı.
Golikova, "Yaptırımlara rağmen, kısıtlamalara rağmen bizim için sınır yok. Rusya'yı seviyorlar, Rusya'ya gidiyorlar" diye vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise etkinlik katılımcılarına gönderdiği video mesajında, yaklaşan festivalin etkileyici ölçeğinin, dünyanın her yerinde ülkenin tarihine ve değerlerine duyulan samimi ilgiyi gösterdiğini kaydetti.
Putin, "Dünyanın her yerinden gençlerin Rusya'yı olduğu gibi tanıyabilmelerini istiyoruz: tüm doğal, kültürel, ulusal çeşitliliğiyle, ana zenginliğiyle'' sözlerine yer verdi.
Moskova'da başlayan programın son bölümünde yılın ana gençlik etkinliğinin tam 100 gün sonra başlayacağını belirten toplu geri sayım yapıldı.
Dünya Gençlik Festivali, uluslararası gençlik iş birliğini geliştirmek amacıyla 1-7 Mart 2024 tarihleri arasında Sirius bölgesinde gerçekleştirilecek ve 20 bin kişiyi bir araya getirecek.
10-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bölgesel programda katılımcılar Rusya'nın 30 şehrini ziyaret edecek.