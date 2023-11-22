https://sputniknews.com.tr/20231122/sinifta-siddet-arkadasina-tekme-ve-tokatlarla-saldirdi-1077667839.html
Sınıfta şiddet: Arkadaşına tekme ve tokatla saldırdı
Sınıfta şiddet: Arkadaşına tekme ve tokatla saldırdı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T13:42+0300
2023-11-22T13:42+0300
2023-11-22T13:42+0300
türkiye
darp
sınıf
zorbalık
öğrenci
izmit
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9'uncu sınıf öğrencileri arasında sınıfta tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230826/amasyada-kuran-kursunda-20-ogrenciye-pide-dayagi-valilik-sorusturma-baslatti-1074951111.html
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darp, sınıf, zorbalık, öğrenci, izmit
darp, sınıf, zorbalık, öğrenci, izmit
Sınıfta şiddet: Arkadaşına tekme ve tokatla saldırdı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.
9'uncu sınıf öğrencileri arasında sınıfta tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı.
B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.