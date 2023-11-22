https://sputniknews.com.tr/20231122/sinifta-siddet-arkadasina-tekme-ve-tokatlarla-saldirdi-1077667839.html

Sınıfta şiddet: Arkadaşına tekme ve tokatla saldırdı

Sınıfta şiddet: Arkadaşına tekme ve tokatla saldırdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kız öğrenci, sınıfta arkadaşı tarafından darp edildi. O anlar başka bir öğrenci tarafından kayda alındı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T13:42+0300

2023-11-22T13:42+0300

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darp

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zorbalık

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9'uncu sınıf öğrencileri arasında sınıfta tartışma çıktı. Tartışma esnasında B.G isimli öğrenci, arkadaşı E.T'ye saldırdı. B.G., saçını çekip yere yatırdığı E.T'ye dizi ile vurdu. Gözyaşlarına boğulan E.T., korku dolu gözlerle arkadaşına baktığı sırada B.G., "Saçın çok güzelmiş" dedikten sonra genç kıza tokat ve tekme attı. O anlar sınıftaki başka bir öğrenci tarafından kayda alındı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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darp, sınıf, zorbalık, öğrenci, izmit