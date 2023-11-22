https://sputniknews.com.tr/20231122/rusyadan-finlandiyaya-t-72-protesto-notasi-1077652422.html
Rusya’dan Finlandiya’ya ‘T-72’ protesto notası
Rusya’dan Finlandiya’ya ‘T-72’ protesto notası
Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği, yanmış T-72 tankının Finlandiya parlamentosu önünde sergilenmesiyle ilgili Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T00:01+0300
2023-11-22T00:01+0300
2023-11-22T00:01+0300
ukrayna krizi
rusya
helsinki
t-72
ukrayna
ukrayna krizi
estonya
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Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukrayna yanlısı sivil toplum kuruluşları yerel yönetimin desteğiyle 18 Kasım Cumartesi günü Helsinki’de, Estonya’dan getirilen yanmış Rus teçhizattan oluşan bir sergiyi düzenlediği ifade edildi.Açıklamada, “Bu alaycı eyleme öfkelenen Helsinki sakinleri, hayatını kaybeden Rus askerleri anmak için tanka çiçekler ve mumlar getiriyor. Büyükelçilik, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi” dendi.Sergi için, “Rusya’ya karşı nefret körükleyen saygısızlık” nitelendirmesinde bulunan Büyükelçilik, Finlandiya yönetiminin sergiye engel olmaması ve teşvik etmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilemeye devam etmesine yol açtığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20211119/abd-yollarinda-s-300-ve-t-72-maketleri-goruldu-1050972720.html
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rusya, helsinki, t-72, ukrayna, ukrayna krizi, estonya
rusya, helsinki, t-72, ukrayna, ukrayna krizi, estonya
Rusya’dan Finlandiya’ya ‘T-72’ protesto notası
Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği, yanmış T-72 tankının Finlandiya parlamentosu önünde sergilenmesiyle ilgili Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası sundu.
Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukrayna yanlısı sivil toplum kuruluşları yerel yönetimin desteğiyle 18 Kasım Cumartesi günü Helsinki’de, Estonya’dan getirilen yanmış Rus teçhizattan oluşan bir sergiyi düzenlediği ifade edildi.
Açıklamada, “Bu alaycı eyleme öfkelenen Helsinki sakinleri, hayatını kaybeden Rus askerleri anmak için tanka çiçekler ve mumlar getiriyor. Büyükelçilik, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi” dendi.
Sergi için, “Rusya’ya karşı nefret körükleyen saygısızlık” nitelendirmesinde bulunan Büyükelçilik, Finlandiya yönetiminin sergiye engel olmaması ve teşvik etmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilemeye devam etmesine yol açtığını kaydetti.