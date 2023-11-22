https://sputniknews.com.tr/20231122/rusyadan-finlandiyaya-t-72-protesto-notasi-1077652422.html

Rusya’dan Finlandiya’ya ‘T-72’ protesto notası

Rusya’dan Finlandiya’ya ‘T-72’ protesto notası

Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği, yanmış T-72 tankının Finlandiya parlamentosu önünde sergilenmesiyle ilgili Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T00:01+0300

2023-11-22T00:01+0300

2023-11-22T00:01+0300

ukrayna krizi

rusya

helsinki

t-72

ukrayna

ukrayna krizi

estonya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067178419_0:6:3073:1734_1920x0_80_0_0_6c1500efee6322bbd46f50bd06b7cfa5.jpg

Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, Ukrayna yanlısı sivil toplum kuruluşları yerel yönetimin desteğiyle 18 Kasım Cumartesi günü Helsinki’de, Estonya’dan getirilen yanmış Rus teçhizattan oluşan bir sergiyi düzenlediği ifade edildi.Açıklamada, “Bu alaycı eyleme öfkelenen Helsinki sakinleri, hayatını kaybeden Rus askerleri anmak için tanka çiçekler ve mumlar getiriyor. Büyükelçilik, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’na protesto notası gönderdi” dendi.Sergi için, “Rusya’ya karşı nefret körükleyen saygısızlık” nitelendirmesinde bulunan Büyükelçilik, Finlandiya yönetiminin sergiye engel olmaması ve teşvik etmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilemeye devam etmesine yol açtığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20211119/abd-yollarinda-s-300-ve-t-72-maketleri-goruldu-1050972720.html

rusya

helsinki

ukrayna

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, helsinki, t-72, ukrayna, ukrayna krizi, estonya