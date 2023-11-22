https://sputniknews.com.tr/20231122/rusya-amiral-grigorovic-firkateynini-dogu-akdenize-konuslandirdi-1077672480.html
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Rus donanma güçlerine takviye yapılması kapsamında Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateyninin... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T15:45+0300
2023-11-22T15:45+0300
2023-11-22T15:45+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması sonrası Doğu Akdeniz'e ciddi kapsamda askeri güç gönderen ABD'nin ardından Rusya da bölgedeki donanma gücünü artırdı.Rusya Savunma Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak "Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateyni, Tartus'taki üs noktasına ulaştı ve Akdeniz'deki daimi donanma grubuna dahil oldu" bilgisini paylaştı.Bakanlık, fırkateynin Doğu Akdeniz'de sivil gemi trafiğinin güvenliğini sağlayacağını belirtti.Fırkateynin teknik donanımının ve silahlarının olağan şekilde çalıştığını kaydeden bakanlık, mürettebatın da Akdeniz'deki Rus donanma grubu komutanlığının planı dahilinde görevleri yerine getirmeye hazır olduğunun altını çizdi.Admiral Grigoroviç fırkateyni, Kalibr füzesi taşıma kapasitesine sahip. Fırkateyn, Suriye'deki çatışmaların yoğun olduğu yıllarda Doğu Akdeniz'den Suriye'nin çeşitli noktalarındaki hedefleri Kalibr füzeleriyle başarılı bir şekilde imha etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/rusyadan-hatirlatma-bati-suriyenin-kaynaklarini-yagmalamaya-devam-ediyor-1077378360.html
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rusya, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz, suriye, türkiye
rusya, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz, suriye, türkiye
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki Rus donanma güçlerine takviye yapılması kapsamında Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateyninin Suriye'nin Tartus kentindeki Rus donanma üssüne ulaştığını açıkladı.
İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması sonrası Doğu Akdeniz'e ciddi kapsamda askeri güç gönderen ABD'nin ardından Rusya da bölgedeki donanma gücünü artırdı.
Rusya Savunma Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak "Karadeniz Filosu'na ait Amiral Grigoroviç fırkateyni, Tartus'taki üs noktasına ulaştı ve Akdeniz'deki daimi donanma grubuna dahil oldu" bilgisini paylaştı.
Bakanlık, fırkateynin Doğu Akdeniz'de sivil gemi trafiğinin güvenliğini sağlayacağını belirtti.
Fırkateynin teknik donanımının ve silahlarının olağan şekilde çalıştığını kaydeden bakanlık, mürettebatın da Akdeniz'deki Rus donanma grubu komutanlığının planı dahilinde görevleri yerine getirmeye hazır olduğunun altını çizdi.
Admiral Grigoroviç fırkateyni, Kalibr füzesi taşıma kapasitesine sahip. Fırkateyn, Suriye'deki
çatışmaların yoğun olduğu yıllarda Doğu Akdeniz'den Suriye'nin çeşitli noktalarındaki hedefleri Kalibr füzeleriyle başarılı bir şekilde imha etmişti.