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Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 66 saldırı düzenlendi
Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 66 saldırı düzenlendi
Pentagon, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 66 saldırı yapıldığını açıkladı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün sabah saatlerinde İran destekli grupların, Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi.ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı.Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Açıklama, Suriye'de son saatlerde düzenlenen iki saldırıyı içerip içermediği bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20231122/abdnin-suriyedeki-ussune-birkac-saat-icinde-2-saldiri--1077652882.html
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Pentagon: 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD üslerine 66 saldırı düzenlendi

02:51 22.11.2023 (güncellendi: 02:52 22.11.2023)
© AFP 2023 / LIU JINABD askeri
ABD askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / LIU JIN
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Pentagon, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yaklaşık 66 saldırı yapıldığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün sabah saatlerinde İran destekli grupların, Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi.
ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.
ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklama, Suriye'de son saatlerde düzenlenen iki saldırıyı içerip içermediği bilinmiyor.
ABD Ordusu Orta Doğu Suriye petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
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