https://sputniknews.com.tr/20231122/obamanin-eski-danismani-seldowitz-4-bin-filistinli-cocugu-oldursek-yetmezdi-1077673758.html

Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi

Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde danışmanlık yapmış olan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısına ithamlarda bulundu. Seldowitz... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T17:18+0300

2023-11-22T17:18+0300

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israil-filistin

stuart seldowitz

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Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde danışman olarak görev yapan Stuart Seldowitz'in İsrail-Filistin meselesi üzerinden New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını kışkırtmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.New York'un Manhattan bölgesinde yiyecek standına yaklaşan Seldowitz'in önce İsrail bayraklı bir rozeti camdan gösterdiği, sonrasında ise satıcıyı sözleriyle taciz ettiği görüldü.Satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen Seldowitz, "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas’a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" dedi. Mısırlı satıcıyı “terörist” olmakla itham eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine, “Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmazdı” yanıtını verdi.

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Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi 2023-11-22T17:18+0300 true PT0M37S

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Sputnik Türkiye

video, new york, abd, israil-filistin, видео, stuart seldowitz