https://sputniknews.com.tr/20231122/obamanin-eski-danismani-seldowitz-4-bin-filistinli-cocugu-oldursek-yetmezdi-1077673758.html
Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi
Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi
ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde danışmanlık yapmış olan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısına ithamlarda bulundu. Seldowitz... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T17:18+0300
2023-11-22T17:18+0300
2023-11-22T17:19+0300
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video
new york
abd
israil-filistin
stuart seldowitz
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Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde danışman olarak görev yapan Stuart Seldowitz'in İsrail-Filistin meselesi üzerinden New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını kışkırtmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.New York'un Manhattan bölgesinde yiyecek standına yaklaşan Seldowitz'in önce İsrail bayraklı bir rozeti camdan gösterdiği, sonrasında ise satıcıyı sözleriyle taciz ettiği görüldü.Satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen Seldowitz, "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas’a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" dedi. Mısırlı satıcıyı “terörist” olmakla itham eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine, “Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmazdı” yanıtını verdi.
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Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi
Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi
2023-11-22T17:18+0300
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video, new york, abd, israil-filistin, видео, stuart seldowitz
video, new york, abd, israil-filistin, видео, stuart seldowitz
Obama'nın eski danışmanı Seldowitz: 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek yetmezdi
17:18 22.11.2023 (güncellendi: 17:19 22.11.2023)
ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde danışmanlık yapmış olan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısına ithamlarda bulundu. Seldowitz, "Filistin'de 4 bin çocuğu öldürseydik yeterli olmazdı" ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde danışman olarak görev yapan Stuart Seldowitz'in İsrail-Filistin meselesi üzerinden New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını kışkırtmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.
New York'un Manhattan bölgesinde yiyecek standına yaklaşan Seldowitz'in önce İsrail bayraklı bir rozeti camdan gösterdiği, sonrasında ise satıcıyı sözleriyle taciz ettiği görüldü.
Satıcının kendisinden kibarca uzaklaşmasını istemesine rağmen Seldowitz, "Burada kimse yok. Buraya 'Bu adam Hamas’a inanıyor' diye tabelalar koyacağım" dedi. Mısırlı satıcıyı “terörist” olmakla itham eden Seldowitz, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil" sözleri üzerine, “Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olurdu biliyor musun? Bu yeterli olmazdı” yanıtını verdi.