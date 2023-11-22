https://sputniknews.com.tr/20231122/oak-bas-tasarimcisi-mig-35-savas-ucaklari-ozel-askeri-operasyonda-kullaniliyor-1077673530.html
OAK Baş Tasarımcısı: MiG-35 savaş uçakları özel askeri operasyonda kullanılıyor
OAK Baş Tasarımcısı: MiG-35 savaş uçakları özel askeri operasyonda kullanılıyor
Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Baş Tasarımcısı Sergey Korotkov, yeni Mig-35 avcı uçağının Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T17:28+0300
2023-11-22T17:28+0300
2023-11-22T17:28+0300
ukrayna krizi
rusya
hava uzay kuvvetleri
ukrayna krizi
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askeri operasyon
mig-35
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UAK Baş Tasarımcısı Korotkov, Sputnik’e demecinde şirketin ürettiği yeni Mig-35 avcı uçağının Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon kapsamında kullanılmakta olduğunu söyledi.Korotkov, uçağın Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından seri bir biçimde satın alınması yönünde bir kararın alınıp alınmadığı sorusuna “Bugün yaşanan olaylarla bağlantılı olarak bu araç artık yürütülen tüm operasyonlara dahil oluyor. Henüz tamamlanması gereken bazı test uçuşları var, ardından Savunma Bakanlığı nihai kararını verecek” diye karşılık verdi.MiG-35 teknik özelliklerinin ‘yabancı müşteriyi de memnun ettiğine’ dikkat çeken Korotkov, çalışmalara paralel olarak uçakların ihracatına ilişkin görüşmelerin de yürütüldüğünün altını çizdi.MiG-35 avcı uçağının ilk uçuşu 2016’da, tanıtımı ise 2017’de gerçekleşti. Açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, şu anda Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde hizmet veren 6 adet üretim öncesi MiG-35 uçak bulunuyor.MiG-35, 4++ nesline dahil edilen yeni savaş uçağı olup, yoğun hava savunma koşullarında yüksek yoğunluklu silahlı çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere beşinci nesil savaş uçaklarının teknolojileri kullanılarak üretildi. Uçak, günün her saatinde ve her türlü hava koşulunda hava hedeflerini imha etmenin yanı sıra, hareketli ve sabit kara ve yüzey hedeflerini vurmak üzere tasarlandı.MiG-35, her türlü güdümlü ve güdümsüz füzeyi ve en yeni güdümlü bombaları kullanma kapasitesine sahip.
https://sputniknews.com.tr/20231116/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukraynaya-ait-mig-29-savas-ucagi-vuruldu-1077467851.html
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rusya, hava uzay kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna, askeri operasyon, mig-35
rusya, hava uzay kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna, askeri operasyon, mig-35
OAK Baş Tasarımcısı: MiG-35 savaş uçakları özel askeri operasyonda kullanılıyor
Rus uçak üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAK) Baş Tasarımcısı Sergey Korotkov, yeni Mig-35 avcı uçağının Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon kapsamında kullanıldığını belirtti.
UAK Baş Tasarımcısı Korotkov, Sputnik’e demecinde şirketin ürettiği yeni Mig-35 avcı uçağının Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyon kapsamında kullanılmakta olduğunu söyledi.
Korotkov, uçağın Rus Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından seri bir biçimde satın alınması yönünde bir kararın alınıp alınmadığı sorusuna “Bugün yaşanan olaylarla bağlantılı olarak bu araç artık yürütülen tüm operasyonlara dahil oluyor. Henüz tamamlanması gereken bazı test uçuşları var, ardından Savunma Bakanlığı nihai kararını verecek” diye karşılık verdi.
MiG-35 teknik özelliklerinin ‘yabancı müşteriyi de memnun ettiğine’ dikkat çeken Korotkov, çalışmalara paralel olarak uçakların ihracatına ilişkin görüşmelerin de yürütüldüğünün altını çizdi.
MiG-35 avcı uçağının ilk uçuşu 2016’da, tanıtımı ise 2017’de gerçekleşti. Açık kaynaklardan elde edilen verilere göre, şu anda Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nde hizmet veren 6 adet üretim öncesi MiG-35 uçak bulunuyor.
MiG-35, 4++ nesline dahil edilen yeni savaş uçağı olup, yoğun hava savunma koşullarında yüksek yoğunluklu silahlı çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere beşinci nesil savaş uçaklarının teknolojileri kullanılarak üretildi. Uçak, günün her saatinde ve her türlü hava koşulunda hava hedeflerini imha etmenin yanı sıra, hareketli ve sabit kara ve yüzey hedeflerini vurmak üzere tasarlandı.
MiG-35, her türlü güdümlü ve güdümsüz füzeyi ve en yeni güdümlü bombaları kullanma kapasitesine sahip.