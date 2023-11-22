https://sputniknews.com.tr/20231122/meteoroloji-gun-verdi-istanbulda-sicaklik-9-derece-dusecek-1077661407.html

Meteoroloji gün verdi: İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek

Meteoroloji gün verdi: İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

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Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü.İstanbul'a yeniden kar geliyorYağışlı bir hafta geçirecek İstanbul'da sıcaklık Meteorolojinin verilere göre 18 dereceye kadar çıkacak.Ancak pazar günü ani bir düşüşle sıcaklık 9 dereceye inecek.Dün İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.Toplantıda pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.Ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231121/-kis-lastigi-zorunlulugunda-tarih-degisti-1077637021.html

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