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Meteoroloji gün verdi: İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek
Meteoroloji gün verdi: İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü.İstanbul'a yeniden kar geliyorYağışlı bir hafta geçirecek İstanbul'da sıcaklık Meteorolojinin verilere göre 18 dereceye kadar çıkacak.Ancak pazar günü ani bir düşüşle sıcaklık 9 dereceye inecek.Dün İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.Toplantıda pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.Ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.
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Meteoroloji gün verdi: İstanbul'da sıcaklık 9 derece düşecek

11:09 22.11.2023 (güncellendi: 11:10 22.11.2023)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Pazar günü İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek.
Geçtiğimiz hafta sonu yaklaşık 10 derecelik bir düşüşle yüksek kesimlerine kar yağışı alan İstanbul'da sıcaklık hafta başından itibaren mevsim normallerine döndü.

İstanbul'a yeniden kar geliyor

Yağışlı bir hafta geçirecek İstanbul'da sıcaklık Meteorolojinin verilere göre 18 dereceye kadar çıkacak.
Ancak pazar günü ani bir düşüşle sıcaklık 9 dereceye inecek.
Dün İstanbul'da karla mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.
Toplantıda pazar günü kar yağışı beklediklerini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül gerekli önlemlerin alındığını da ifade etti.
kış lastiği, kar, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği açıkladı: Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
Dün, 16:58
Ayrıca toplantıda ticari araçlarda her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğunun, bu yıl için İstanbul'da 25 Kasım'a çekilmesi kararı alındı.
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