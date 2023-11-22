https://sputniknews.com.tr/20231122/kongoda-askeri-personel-secmelerinde-izdiham-37-olu-1077659928.html
Kongo Cumhuriyeti'nde askeri personel seçmelerinde izdiham: 37 ölü
Kongo Cumhuriyeti'nde askeri personel seçmelerinde izdiham: 37 ölü
Kongo Cumhuriyeti’nde bir stadyumda askeri personel seçmeleri yapıldı. Yapılan seçimler sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybederken çok sayıda... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T10:22+0300
2023-11-22T10:22+0300
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Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'deki Michel d'Ornano Stadyumu'nda askeri personel seçmeleri sırasında izdiham çıktı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, izdihamda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.Hükümetten yapılan açıklamada olayla ilgili kriz masası kurulduğu belirtildi.Savcı Oko Ngakala, personel seçme uygulamasının neden gece yapıldığına ilişkin soruşturma başlatılacağını ifade etti.Kongo’da ordu geçtiğimiz hafta 18-25 yaşları arasında yaklaşık bin 500 personel alımı yapacağını duyurmuş; adaylar, seçmeler için stadyuma çağrılmıştı.
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Kongo'da askeri personel seçmelerinde izdiham
Kongo'da askeri personel seçmelerinde izdiham
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video, kongo, izdiham, askeri personel, seçim, видео
video, kongo, izdiham, askeri personel, seçim, видео
Kongo Cumhuriyeti'nde askeri personel seçmelerinde izdiham: 37 ölü
10:22 22.11.2023 (güncellendi: 10:24 22.11.2023)
Kongo Cumhuriyeti’nde bir stadyumda askeri personel seçmeleri yapıldı. Yapılan seçimler sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.
Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'deki Michel d'Ornano Stadyumu'nda askeri personel seçmeleri sırasında izdiham çıktı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, izdihamda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Hükümetten yapılan açıklamada olayla ilgili kriz masası kurulduğu belirtildi.
Savcı Oko Ngakala, personel seçme uygulamasının neden gece yapıldığına ilişkin soruşturma başlatılacağını ifade etti.
Kongo’da ordu geçtiğimiz hafta 18-25 yaşları arasında yaklaşık bin 500 personel alımı yapacağını duyurmuş; adaylar, seçmeler için stadyuma çağrılmıştı.