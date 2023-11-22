https://sputniknews.com.tr/20231122/kongoda-askeri-personel-secmelerinde-izdiham-37-olu-1077659928.html

Kongo Cumhuriyeti'nde askeri personel seçmelerinde izdiham: 37 ölü

Kongo Cumhuriyeti'nde askeri personel seçmelerinde izdiham: 37 ölü

Kongo Cumhuriyeti’nde bir stadyumda askeri personel seçmeleri yapıldı. Yapılan seçimler sırasında çıkan izdihamda en az 37 kişi hayatını kaybederken çok sayıda... 22.11.2023, Sputnik Türkiye

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Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'deki Michel d'Ornano Stadyumu'nda askeri personel seçmeleri sırasında izdiham çıktı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, izdihamda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı kaydedildi.Hükümetten yapılan açıklamada olayla ilgili kriz masası kurulduğu belirtildi.Savcı Oko Ngakala, personel seçme uygulamasının neden gece yapıldığına ilişkin soruşturma başlatılacağını ifade etti.Kongo’da ordu geçtiğimiz hafta 18-25 yaşları arasında yaklaşık bin 500 personel alımı yapacağını duyurmuş; adaylar, seçmeler için stadyuma çağrılmıştı.

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Kongo'da askeri personel seçmelerinde izdiham Kongo'da askeri personel seçmelerinde izdiham 2023-11-22T10:22+0300 true PT0M52S

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