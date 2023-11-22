https://sputniknews.com.tr/20231122/kayseride-ataturkun-fotografinin-yakilmasina-iliskin-davada-4-sanik-serbest-birakildi-1077686268.html
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin davada 4 sanık serbest bırakıldı
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin davada 4 sanık serbest bırakıldı
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T21:46+0300
2023-11-22T21:46+0300
2023-11-22T21:46+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
fotoğraf
yakma
dava
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Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar A.K, A.N, H.E. ve E.K. ile avukatları hazır bulundu.Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, sanıkların suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.Mahkeme hakimi, 4 sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin 26 Ekim'de sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerle ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştı.Paylaşılan görüntünün İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K. tutuklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231111/istanbulda-ataturk-ile-ilgili-video-paylasimina-sorusturma-1077285396.html
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mustafa kemal atatürk, fotoğraf, yakma, dava
mustafa kemal atatürk, fotoğraf, yakma, dava
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin davada 4 sanık serbest bırakıldı
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar A.K, A.N, H.E. ve E.K. ile avukatları hazır bulundu.
Kapalı oturumda gerçekleşen duruşmada, sanıkların suçlamaları reddederek beraatlerini ve tahliyelerini istediği öğrenildi.
Mahkeme hakimi, 4 sanığın adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin 26 Ekim'de sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerle ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştı.
Paylaşılan görüntünün İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K. tutuklanmıştı.