https://sputniknews.com.tr/20231122/hastaneye-kaldirilan-filiz-akindan-aciklama-1077660950.html
Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'dan açıklama
Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'dan açıklama
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T10:55+0300
2023-11-22T10:55+0300
2023-11-22T10:55+0300
yaşam
filiz akın
oyuncu
hasta
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Ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.Hastaneye kaldırıldığını duyuran 80 yaşındaki Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231113/besiktasli-yildiz-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1077325099.html
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filiz akın, oyuncu, hasta
filiz akın, oyuncu, hasta
Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'dan açıklama
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.
Hastaneye kaldırıldığını duyuran 80 yaşındaki Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.