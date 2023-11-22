https://sputniknews.com.tr/20231122/hastaneye-kaldirilan-filiz-akindan-aciklama-1077660950.html

Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'dan açıklama

Hastaneye kaldırılan Filiz Akın'dan açıklama

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

filiz akın

oyuncu

hasta

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Ünlü oyuncu Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.Hastaneye kaldırıldığını duyuran 80 yaşındaki Akın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Usta oyuncu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından "10 Kasım'da şiddetli öksürük, ateş yükselmesi, Covid-19 benzeri şikayetlerle hastanede o gece yatmak zorunda kaldım. Ertesi gün tedaviye harfiyen evde devam etme şartıyla çıktık. İnşallah bugün kontrollerde ‘İyileşme yolundasınız’ derler" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231113/besiktasli-yildiz-oyuncu-hastaneye-kaldirildi-1077325099.html

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filiz akın, oyuncu, hasta