https://sputniknews.com.tr/20231122/gelibolulu-ruslar-gelibolu-rus-anitinda-anildi-1077685478.html
Gelibolulu Ruslar, Gelibolu Rus Anıtı'nda anıldı
Gelibolulu Ruslar, Gelibolu Rus Anıtı'nda anıldı
Bolşevik Devrimi sonrasında 22 Kasım 1920'de Gelibolu'ya sığınan 30 bin Beyaz Rus'un anısına 103'üncü yılda anıt mezarlıkta bir tören düzenlendi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T20:36+0300
2023-11-22T20:36+0300
2023-11-22T20:36+0300
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22 Kasım 1920'de Gelibolu'ya sığınan 30 bin Beyaz Rus anısına gerçekleştirilen törene Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Ankara Türk Rus Dostluk Evi yöneticileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdürü Prof.Dr Vedat Çalışkan; Antalya, Bursa ve Eskişehir illerindeki Rus derneklerinin temsilcileri ve yöneticileri katıldı. Törende yapılan konuşmalarda, barış ve dostluk mesajları verilirken; anıtın, Türk- Rus kardeşliğinin asırlık hatırasını yansıtan bir sembol olduğu vurgulandı. Beyaz Ruslar'ın 1923 yılında Gelibolu'dan ayrılırken Gelibolululara emanet ettiği anıt ve mezarlığa çiçek bırakılması ile tören sona erdi.
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rus, türk, gelibolu, anıt, tören
rus, türk, gelibolu, anıt, tören
Gelibolulu Ruslar, Gelibolu Rus Anıtı'nda anıldı
Bolşevik Devrimi sonrasında 22 Kasım 1920'de Gelibolu'ya sığınan 30 bin Beyaz Rus'un anısına 103'üncü yılda anıt mezarlıkta bir tören düzenlendi.
22 Kasım 1920'de Gelibolu'ya sığınan 30 bin Beyaz Rus anısına gerçekleştirilen törene Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Ankara Türk Rus Dostluk Evi yöneticileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (TURUSIA) Müdürü Prof.Dr Vedat Çalışkan; Antalya, Bursa ve Eskişehir illerindeki Rus derneklerinin temsilcileri ve yöneticileri katıldı.
Törende yapılan konuşmalarda, barış ve dostluk mesajları verilirken; anıtın, Türk- Rus kardeşliğinin asırlık hatırasını yansıtan bir sembol olduğu vurgulandı.
Beyaz Ruslar'ın 1923 yılında Gelibolu'dan ayrılırken Gelibolululara emanet ettiği anıt ve mezarlığa çiçek bırakılması ile tören sona erdi.