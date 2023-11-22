https://sputniknews.com.tr/20231122/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1077658919.html
Altın fiyatları rekor tazeliyor
Altın fiyatları rekor tazeliyor
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8130 liradan, euro 31,4310 liradan güne başladı. Ons altın fiyatı, 1.999 dolara kadar yükselirken gram altın fiyatları da... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T09:39+0300
2023-11-22T09:39+0300
2023-11-22T09:42+0300
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Serbest piyasada 28,8110 liradan alınan dolar, 28,8130 liradan satılıyor. 31,4290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,4310 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 28,8010 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5480 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 851 lira, çeyrek altın 2 bin 998 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 961 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1999 dolardan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.046 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.34 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.34 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 36.505 dolar seviyesinde.
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Altın fiyatları rekor tazeliyor
09:39 22.11.2023 (güncellendi: 09:42 22.11.2023)
İstanbul serbest piyasada dolar 28,8130 liradan, euro 31,4310 liradan güne başladı. Ons altın fiyatı, 1.999 dolara kadar yükselirken gram altın fiyatları da rekor seviyesini yeniledi.
Serbest piyasada 28,8110 liradan alınan dolar, 28,8130 liradan satılıyor. 31,4290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 31,4310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 28,8010 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5480 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 851 lira, çeyrek altın 2 bin 998 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 961 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1999 dolardan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.046 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.34 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.34 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 36.505 dolar seviyesinde.