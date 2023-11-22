Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ‘Dünya Miras Komitesi' üyeliğine en yüksek oyu alarak seçildi
© AADışişleri Bakanlığı
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine, 137 oyla en yüksek oyu alarak seçildiğini açıkladı.
Türkiye’nin 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulunun 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenmekte olan 24. oturumunda bugün gerçekleştirilen seçimlerde aday olduğu açık sandalye kategorisinde 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmiştir” denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm insanlığın ortak mirası kabul edilen, evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, toplumlarda söz konusu mirasa sahip çıkma bilincini oluşturmak ve çeşitli nedenlerle bozulan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gereken önlemleri almakla görevli UNESCO Dünya Miras Komitesi, ülkemizden de 21 alanın kayıtlı bulunduğu Dünya Miras Listesine ilişkin çalışmaları yönetmektedir.
UNESCO Dünya Miras Komitesinde daha önce 1983-1989 ve 2013-2017 dönemlerinde iki kez görev alan Türkiye, Neolitik dönemden bu yana Anadolu’da varlık gösteren tüm uygarlıkları temsil eden 21 dünya miras alanının yönetimi ve korunması konularında edindiği deneyim ve birikimi, UNESCO Dünya Miras Komitesi üyesi olarak uluslararası plana da yansıtmayı hedeflemektedir."
Türkiye’nin 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi Üyeliğine Seçilmesi Hk. https://t.co/L5N89G3sPF pic.twitter.com/gQpgFGimCj— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 22, 2023
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güzel bir haberimiz var
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberimiz var! Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylamayla komite üyesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adaylarıyla ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı."
Güzel bir haberimiz var!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 22, 2023
Türkiye, "UNESCO Dünya Miras Komitesi" üyeliğine seçildi.
Ülkemiz, Fransa'nın başkenti Paris’te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylama ile komite üyesi oldu.
Türkiye 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya…