https://sputniknews.com.tr/20231122/disisleri-bakanligi-turkiye-dunya-miras-komitesi-uyeligine-en-yuksek-oyu-alarak-secildi-1077685587.html

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ‘Dünya Miras Komitesi' üyeliğine en yüksek oyu alarak seçildi

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ‘Dünya Miras Komitesi' üyeliğine en yüksek oyu alarak seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine, 137 oyla en yüksek oyu alarak seçildiğini açıkladı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T20:49+0300

2023-11-22T20:49+0300

2023-11-22T20:49+0300

türkiye

dışişleri bakanlığı

türkiye

dünya miras komitesi

dünya mirası komitesi

unesco

unesco somut olmayan kültürel miras listesi

unesco dünya mirası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1e/1075903439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_51fc56d0f6b0da802ef3b3299122d81c.jpg

Türkiye’nin 2023-2027 Dönemi UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulunun 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenmekte olan 24. oturumunda bugün gerçekleştirilen seçimlerde aday olduğu açık sandalye kategorisinde 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmiştir” denildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güzel bir haberimiz varKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberimiz var! Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylamayla komite üyesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dışişleri bakanlığı, türkiye, dünya miras komitesi, dünya mirası komitesi, unesco, unesco somut olmayan kültürel miras listesi, unesco dünya mirası