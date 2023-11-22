https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-erdogandan--istanbul-buyuksehir-belediye-baskan-adayiyla-ilgili-sorusuna-yanit-1077680645.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya “En uygun olanı göreceksiniz” yanıtını verdi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T18:11+0300
2023-11-22T18:11+0300
2023-11-22T18:11+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ibb
aday
yerel seçim
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" yanıtını verdi.Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da "En uygun olanı göreceksiniz" şeklinde yanıtladı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyere-bir-sorusturma-daha-1077673713.html
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recep tayyip erdoğan, ibb, aday, yerel seçim
recep tayyip erdoğan, ibb, aday, yerel seçim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya “En uygun olanı göreceksiniz” yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.
İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" yanıtını verdi.
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da "En uygun olanı göreceksiniz" şeklinde yanıtladı.