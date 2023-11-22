https://sputniknews.com.tr/20231122/cumhurbaskani-erdogandan--istanbul-buyuksehir-belediye-baskan-adayiyla-ilgili-sorusuna-yanit-1077680645.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruya yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayına ilişkin sorulan soruya “En uygun olanı göreceksiniz” yanıtını verdi. 22.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-22T18:11+0300

2023-11-22T18:11+0300

2023-11-22T18:11+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ibb

aday

yerel seçim

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nin yanındaki, inşaatı devam eden ek binada incelemelerde bulundu.İncelemenin ardından partinin ana binasına yürüyerek gelen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak "İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?" sorusuna Erdoğan, "Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız" yanıtını verdi.Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da "En uygun olanı göreceksiniz" şeklinde yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyere-bir-sorusturma-daha-1077673713.html

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recep tayyip erdoğan, ibb, aday, yerel seçim