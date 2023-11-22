Akşener Erdoğan'a seslendi: 'Gelin seçimlere AK Parti olarak tek başınıza girme cesaretini gösterin'
11:03 22.11.2023 (güncellendi: 11:21 22.11.2023)
© İHA / DOĞUKAN GÜREL-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
© İHA / DOĞUKAN GÜREL-
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İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Gelin, önümüzdeki seçimlere; AK Parti olarak, siz de İYİ Parti gibi, tek başınıza girme cesaretini gösterin" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener'in konuşmasından başlıklar şöyle:
Dün büyük büyük, hamasi cümlelerle savundukları İtirazlarımızı da, her türlü hakaret ve iftirayla reddettikleri, 50+1 sistemini bugün, değiştirmek istiyorlar.
Günaydın Sayın Erdoğan, sonunda yine bizim dediğimize geldiniz.
Madem ki, Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı, ittifak sisteminden bu kadar rahatsız o zaman buradan bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin, AK Parti olarak;
ittifak sisteminin, ülkemize dayatılmasının, siz de, bizim gibi, önüne geçin. Gelin, Türk demokrasisinin, tıkanan nefesini açmak için; siz de, bizim gibi, bir adım atın.
Gelin, önümüzdeki seçimlere; AK Parti olarak, siz de İYİ Parti gibi, tek başınıza girme cesaretini gösterin.
ittifak sisteminin, ülkemize dayatılmasının, siz de, bizim gibi, önüne geçin. Gelin, Türk demokrasisinin, tıkanan nefesini açmak için; siz de, bizim gibi, bir adım atın.
Gelin, önümüzdeki seçimlere; AK Parti olarak, siz de İYİ Parti gibi, tek başınıza girme cesaretini gösterin.
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