Akşener Erdoğan'a seslendi: 'Gelin seçimlere AK Parti olarak tek başınıza girme cesaretini gösterin'

Madem ki, Sayın Erdoğan da 50+1 şartının dayattığı, ittifak sisteminden bu kadar rahatsız o zaman buradan bizzat kendisine sesleniyorum. Gelin, AK Parti olarak;ittifak sisteminin, ülkemize dayatılmasının, siz de, bizim gibi, önüne geçin. Gelin, Türk demokrasisinin, tıkanan nefesini açmak için; siz de, bizim gibi, bir adım atın.Gelin, önümüzdeki seçimlere; AK Parti olarak, siz de İYİ Parti gibi, tek başınıza girme cesaretini gösterin.