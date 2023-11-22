https://sputniknews.com.tr/20231122/abdnin-suriyedeki-ussune-birkac-saat-icinde-2-saldiri--1077652882.html
ABD’nin Suriye’deki üssüne birkaç saat içinde 2. saldırı
ABD’nin Suriye’deki üssüne birkaç saat içinde 2. saldırı
Sputnik muhabiri, Suriye’de birkaç saat içinde ABD güçlerinin konuşlandırıldığı petrol sahasına İHA’larla 2. saldırının düzenlendiğini aktardı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T00:17+0300
2023-11-22T00:17+0300
2023-11-22T01:24+0300
abd
abd
dünya
ortadoğu
suriye
irak
irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077226306_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f88bb96a1d780d8fca0f84790d2ee74.jpg
Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssünde büyük patlama sesleri geldi.Sputnik muhabiri Haseki kentinin 30 kilometre güneyindeki Şeddadi şehrindeki Cebse petrol kuyusundaki ABD üssüne en az 3 İHA’yla saldırı düzenlendiğini bildirdi.Aynı üsse yaklaşık 3 saat önce roketle saldırılar düzenlenmişti.Saldırılara ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/abdnin-suriyedeki-ussune-roket-saldirisi-1077652047.html
abd
suriye
irak
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077226306_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f82f568ee2c6e0bf7c3f1bcdcefe1cae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, ortadoğu, suriye, irak, irak
abd, abd, ortadoğu, suriye, irak, irak
ABD’nin Suriye’deki üssüne birkaç saat içinde 2. saldırı
00:17 22.11.2023 (güncellendi: 01:24 22.11.2023)
Sputnik muhabiri, Suriye’de birkaç saat içinde ABD güçlerinin konuşlandırıldığı petrol sahasına İHA’larla 2. saldırının düzenlendiğini aktardı.
Suriye'nin Haseke ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi üssünde büyük patlama sesleri geldi.
Sputnik muhabiri Haseki kentinin 30 kilometre güneyindeki Şeddadi şehrindeki Cebse petrol kuyusundaki ABD üssüne en az 3 İHA’yla saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Aynı üsse yaklaşık 3 saat önce roketle saldırılar düzenlenmişti.
Saldırılara ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.
Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.