https://sputniknews.com.tr/20231122/abdden-misilleme-iranin-saldirilarina-cevaben-iraktaki-sii-guclerin-iki-tesisi-vuruldu-1077668819.html
ABD'den misilleme: İran'ın saldırılarına cevaben Irak'taki Şii güçlerin iki tesisi vuruldu
ABD'den misilleme: İran'ın saldırılarına cevaben Irak'taki Şii güçlerin iki tesisi vuruldu
ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran ve İran destekli gruplar tarafından düzenlenen saldırılara cevaben Irak'taki iki tesisin vurulduğunu... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T14:07+0300
2023-11-22T14:07+0300
2023-11-22T14:07+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
israil-filistin
irak
şii milisler
suriye
ortadoğu
gazze
gazze şeridi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarıyla beraber Ortadoğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürerken Washington'a bağlı güçler de bunlara karşılık vermeye devam ediyor.CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "22 Kasım sabahı CENTCOM güçleri, Irak'taki iki tesise gizli ve yüksek hassasiyetli bombardımanlar düzenledi. Bu bombardımanlar, İran ve İran destekli gruplar tarafından ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenlenen saldırılara verilen doğrudan bir yanıt oldu" ifadeleri kullanıldı.'6 Şii milis öldü'Bu arada Sputnik'e konuşan Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, ABD'nin Bağdat'ın güneybatısındaki Şii milislerin mevzilerine düzenlediği misilleme saldırılarında 6 milisin öldüğünü, birkaçının yaralandığını söyledi.Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları tırmandırması sonrası ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine yönelik saldırılara cevaben Irak'taki Şii güçlerin tesislerinin hedef alındığı ilk saldırı oldu.ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/lubnan-basini-ortadogudaki-savas-genisliyor-1077220548.html
israil
irak
suriye
gazze
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abd, israil, israil-filistin, irak, şii milisler, suriye, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz
abd, israil, israil-filistin, irak, şii milisler, suriye, ortadoğu, gazze, gazze şeridi, doğu akdeniz
ABD'den misilleme: İran'ın saldırılarına cevaben Irak'taki Şii güçlerin iki tesisi vuruldu
ABD Silahlı Kuvvetler Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran ve İran destekli gruplar tarafından düzenlenen saldırılara cevaben Irak'taki iki tesisin vurulduğunu duyurdu. ABD, Ortadoğu'daki üslerine düzenlenen saldırıların ardından Irak'taki hedefleri ilk kez vurdu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarıyla beraber Ortadoğu'daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürerken Washington'a bağlı güçler de bunlara karşılık vermeye devam ediyor.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "22 Kasım sabahı CENTCOM güçleri, Irak'taki iki tesise gizli ve yüksek hassasiyetli bombardımanlar düzenledi. Bu bombardımanlar, İran ve İran destekli gruplar tarafından ABD ve koalisyon güçlerine karşı düzenlenen saldırılara verilen doğrudan bir yanıt oldu" ifadeleri kullanıldı.
Bu arada Sputnik'e konuşan Irak güvenlik güçlerinden bir kaynak, ABD'nin Bağdat'ın güneybatısındaki Şii milislerin mevzilerine düzenlediği misilleme saldırılarında 6 milisin öldüğünü, birkaçının yaralandığını söyledi.
Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları tırmandırması sonrası ABD'nin Suriye ve Irak'taki üslerine yönelik saldırılara cevaben Irak'taki Şii güçlerin tesislerinin hedef alındığı ilk saldırı oldu.
ABD ordusunun Suriye'de 24 askeri üssü ve 4 noktası bulunuyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaşması sonrası son haftalarda ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri sıkça hedef alınmaya başladı.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Patrick Ryder, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını ve personelini savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak saldırılara cevap vermeye hazır olduğu uyarısında bulundu ancak bu uyarı bölgedeki silahlı grupları durdurmadı.