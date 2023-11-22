https://sputniknews.com.tr/20231122/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-birlik-icindeki-bolunmeler-ortak-politika-gelistirmeyi-zorlastiriyor-1077666390.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Birlik içindeki bölünmeler ortak politika geliştirmeyi zorlaştırıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Birlik içindeki bölünmeler ortak politika geliştirmeyi zorlaştırıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB içindeki bölünmelerin ortak bir Ortadoğu politikası geliştirmeyi zorlaştırdığını açıkladı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T13:14+0300
2023-11-22T13:14+0300
2023-11-22T13:14+0300
israil- filistin çatışması
josep borrell
avrupa birliği
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
ortadoğu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'ndeki çatışma nedeniyle AB içinde yaşanan bölünmelerin bölgede ortak bir Avrupa politikası geliştirme görevini zorlaştırdığını itiraf etti.Gazze Şeridi'nde insani yardımların durdurulması konusunda BM'de yapılan oylamada AB ülkelerinin farklı pozisyonlar aldığını hatırlatan Borrell açıklamasında, "Bildiğiniz gibi ben AB Konseyini ve dolayısıyla tüm AB üye ülkelerini temsil ediyorum. Bu çok zor bir görev çünkü çoğu zaman AB devletleri farklı pozisyonlar alıyorlar" dedi.Bugüne kadar pek çok Avrupalı lider İsrail'in savunma hakkını nasıl kullanacağı konusunda farklı konuştuğunu vurgulayan Borrell, ortak bir politika olmadığında dış politika ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilci ortak bir pozisyon ortaya koyamadığını dile getirdi.Yüksek Temsilci, AB ülkelerinin bu çatışmada jeopolitik bir güç haline gelmek için ortak bir pozisyon benimsemelerini sağlamak üzere çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ortadoguda-20-yil-oncesine-donemeyiz-1077498861.html
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josep borrell, avrupa birliği, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ortadoğu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Birlik içindeki bölünmeler ortak politika geliştirmeyi zorlaştırıyor
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB içindeki bölünmelerin ortak bir Ortadoğu politikası geliştirmeyi zorlaştırdığını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi'ndeki çatışma nedeniyle AB içinde yaşanan bölünmelerin bölgede ortak bir Avrupa politikası geliştirme görevini zorlaştırdığını itiraf etti.
Gazze Şeridi'nde insani yardımların durdurulması konusunda BM'de yapılan oylamada AB ülkelerinin farklı pozisyonlar aldığını hatırlatan Borrell açıklamasında, "Bildiğiniz gibi ben AB Konseyini ve dolayısıyla tüm AB üye ülkelerini temsil ediyorum. Bu çok zor bir görev çünkü çoğu zaman AB devletleri farklı pozisyonlar alıyorlar" dedi.
Bugüne kadar pek çok Avrupalı lider İsrail'in savunma hakkını nasıl kullanacağı konusunda farklı konuştuğunu vurgulayan Borrell, ortak bir politika olmadığında dış politika ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilci ortak bir pozisyon ortaya koyamadığını dile getirdi.
Yüksek Temsilci, AB ülkelerinin bu çatışmada jeopolitik bir güç haline gelmek için ortak bir pozisyon benimsemelerini sağlamak üzere çalışmaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizdi.