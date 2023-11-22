https://sputniknews.com.tr/20231122/81-ilde-cember-operasyonu-2-bin-136-firari-yakalandi-1077658650.html
81 ilde 'Çember Operasyonu': 2 bin 136 firari yakalandı
81 ilde 'Çember Operasyonu': 2 bin 136 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember-6 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığını... 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T09:20+0300
2023-11-22T09:20+0300
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türkiye
içişleri bakanlığı
operasyon
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.Yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231121/istanbulda-rusvet-operasyonu-39-polis-memuru-gozaltina-alindi--1077651578.html
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içişleri bakanlığı, operasyon
içişleri bakanlığı, operasyon
81 ilde 'Çember Operasyonu': 2 bin 136 firari yakalandı
09:20 22.11.2023 (güncellendi: 10:00 22.11.2023)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan “Çember-6 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca Çember Operasyonları kapsamında yurt genelinde son 3 günde çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.
Yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde, haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 136 kişinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalananlardan 6'sının 10 yıldan uzun, 11'nin 5 ila 10 yıl arasında, 2 bin 119'unun ise 5 yıla kadar arandığının tespit edildiğini bildirdi.
Firari suçluların sokaklarda gezmesine, ailelerin huzurunu kaçırmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."