Hatay'da yarım ay manzarası

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu.
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© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Samandağ ilçesi semalarında beliren yarım ay, parlaklığıyla geceyi adeta gündüze çevirdi.
2/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Samandağ ilçesi semalarında beliren yarım ay, parlaklığıyla geceyi adeta gündüze çevirdi.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Yarım ayın kartpostallık görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
3/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Yarım ayın kartpostallık görüntüsü görsel şölen oluşturdu.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.
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© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Yarım ay güzel bir manzara oluşturdu.
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© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ
Yarım ay güzel bir manzara oluşturdu.