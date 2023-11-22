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Hatay'da yarım ay manzarası
Hatay'da yarım ay manzarası
Hatay'da, geceyi aydınlatan “yarım ay” görsel şölen sundu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
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фото, hatay, fotoğraf, samandağ, ay, ay, ay, ay
фото, hatay, fotoğraf, samandağ, ay, ay, ay, ay

Hatay'da yarım ay manzarası

00:25 22.11.2023
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Hatay'da, geceyi aydınlatan “yarım ay” görsel şölen sundu.
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu.

Hatay&#x27;ın Samandağ ilçesinde geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceyi aydınlatan yarım ay görsel şölen oluşturdu.

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Samandağ ilçesi semalarında beliren yarım ay, parlaklığıyla geceyi adeta gündüze çevirdi.

Samandağ ilçesi semalarında beliren yarım ay, parlaklığıyla geceyi adeta gündüze çevirdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Samandağ ilçesi semalarında beliren yarım ay, parlaklığıyla geceyi adeta gündüze çevirdi.

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Yarım ayın kartpostallık görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

Yarım ayın kartpostallık görüntüsü görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Yarım ayın kartpostallık görüntüsü görsel şölen oluşturdu.

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.

Ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti.

© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Yarım ay güzel bir manzara oluşturdu.

Yarım ay güzel bir manzara oluşturdu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ALİCAN GÜMÜŞ

Yarım ay güzel bir manzara oluşturdu.

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