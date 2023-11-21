https://sputniknews.com.tr/20231121/zaharova-bidenin-makalesi-abd-dis-politikasinin-cirkinligini-gozler-onune-seriyor-1077611292.html

Zaharova: Biden'ın makalesi, ABD dış politikasının çirkinliğini gözler önüne seriyor

Zaharova: Biden'ın makalesi, ABD dış politikasının çirkinliğini gözler önüne seriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalenin ABD dış politikasının... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T10:50+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden’ın Washington Post gazetesi için yazdığı makalede Gazze ve Ukrayna'daki çatışmaların ABD'nin ilerlemesine yol açacağını belirtmesini sert bir dille eleştirdi.Biden'ın bu makaleyle 2024'teki başkanlık seçimi kampanyasına başlamadan önceki ilk adımlarından birini attığını belirten Zaharova, bunun kötü, absürt, vahşi ve tek kelimeyle çirkin olduğunu vurguladı.Biden'ın bu ilk adımı ABD halkının kendisine olan güveninin ve inancının en düşük seviyeye gerilediği bir dönemde attığına dikkat çeken Zaharova, ABD'lilerin yarısından fazlasının başkanlarına inanmadığını ve politikasını onaylamadığını kaydetti.Biden'ın yazıda sorunu 'Amerikan münhasırlığı prizması' üzerinden ele aldığını ve yapılan değerlendirmeler ile Beyaz Saray'ın yaklaşımlarının örtüşmediğini belirten Zaharova, "Ancak bayat pastanın vişnesi, geçmişle ilgili mantıksız önerme oldu. Nedense ABD Başkanı'nın imzasının bulunduğu metnin yazarı, çatışma bölgesine iki uçak gemisi gönderme talimatından bahsetti. Merak ediyorum, tarihte ne zaman ABD ordusunun uçak gemisi grupları istikrara fayda sundu ve ateşkesi sağladı?" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-basini-israile-destek-bidenin-reytingini-en-dusuk-seviyeye-geriletti-1077574924.html

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abd, joe biden, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd hegemonyası, israil, ukrayna