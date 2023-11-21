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https://sputniknews.com.tr/20231121/unlu-futbolculara-25-milyon-dolarlik-dolandiricilik-davasinda-2-tahliye-1077600922.html
Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye
Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye
Aralarında futbol dünyasından isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına yönelik davada 2 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
tahliye
sanık
futbolcu
dolandırıcılık
fernando muslera
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/unlu-futbolcu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasi-turkiyeye-girmesi-halinde-tutuklanacak-1077548839.html
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tahliye, sanık, futbolcu, dolandırıcılık, fernando muslera, emre belözoğlu, arda turan
tahliye, sanık, futbolcu, dolandırıcılık, fernando muslera, emre belözoğlu, arda turan

Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye

00:14 21.11.2023 (güncellendi: 00:32 21.11.2023)
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
CC0 / /
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Aralarında futbol dünyasından isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına yönelik davada 2 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Andre Onana - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2023
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Ünlü futbolcu hakkında dolandırıcılık iddiası: 'Türkiye'ye girmesi halinde tutuklanacak'
19 Kasım, 11:58
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