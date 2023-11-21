https://sputniknews.com.tr/20231121/unlu-futbolculara-25-milyon-dolarlik-dolandiricilik-davasinda-2-tahliye-1077600922.html
Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye
Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye
Aralarında futbol dünyasından isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına yönelik davada 2 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T00:14+0300
2023-11-21T00:14+0300
2023-11-21T00:32+0300
türkiye
tahliye
sanık
futbolcu
dolandırıcılık
fernando muslera
emre belözoğlu
arda turan
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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231119/unlu-futbolcu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasi-turkiyeye-girmesi-halinde-tutuklanacak-1077548839.html
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tahliye, sanık, futbolcu, dolandırıcılık, fernando muslera, emre belözoğlu, arda turan
tahliye, sanık, futbolcu, dolandırıcılık, fernando muslera, emre belözoğlu, arda turan
Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye
00:14 21.11.2023 (güncellendi: 00:32 21.11.2023)
Aralarında futbol dünyasından isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına yönelik davada 2 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.
Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.