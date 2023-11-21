https://sputniknews.com.tr/20231121/unlu-futbolculara-25-milyon-dolarlik-dolandiricilik-davasinda-2-tahliye-1077600922.html

Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye

Ünlü futbolculara 25 milyon dolarlık dolandırıcılık davasında 2 tahliye

Aralarında futbol dünyasından isimlerin de olduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiasına yönelik davada 2 kişinin tahliye edildiği bildirildi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

tahliye

sanık

futbolcu

dolandırıcılık

fernando muslera

emre belözoğlu

arda turan

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Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok kişinin yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılması iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi.Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231119/unlu-futbolcu-hakkinda-dolandiricilik-iddiasi-turkiyeye-girmesi-halinde-tutuklanacak-1077548839.html

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tahliye, sanık, futbolcu, dolandırıcılık, fernando muslera, emre belözoğlu, arda turan