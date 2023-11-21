https://sputniknews.com.tr/20231121/taksici-ve-arkadasi-iett-otobusunun-onunu-kesip-araci-yumrukladi-1077609139.html
Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı
Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı
İstanbul Fatih’te bir İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü ve arkadaşı, yol verme tartışması yaşadı. Ardından taksi şoförü ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T10:46+0300
2023-11-21T10:46+0300
2023-11-21T10:46+0300
video
taksici
iett
otobüs
yumruk
fatih
yaşam
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Dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile taksi şoförü ve arkadaşı arasında yol verme tartışması nedeniyle yumruklu kavga gerçekleşti.Tartışma sonrasında taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü keserek sefere devam etmesine engel oldu.Araçtan inen taksi şoförü defalarca İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyerek otobüsü yumrukladı.Tartışmaya katılan diğer taksi sürücüleri de şoföre hakaret etti.Yaşananlar İETT şoförünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Görüntülerde, yolcuların panik anları ve taksi şoförlerinin küfür ve saldırıları görüldü.
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Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı
Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı
2023-11-21T10:46+0300
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video, taksici, iett, otobüs, yumruk, fatih, видео
video, taksici, iett, otobüs, yumruk, fatih, видео
Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı
İstanbul Fatih’te bir İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü ve arkadaşı, yol verme tartışması yaşadı. Ardından taksi şoförü ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü keserek otobüsü yumrukladı.
Dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile taksi şoförü ve arkadaşı arasında yol verme tartışması nedeniyle yumruklu kavga gerçekleşti.
Tartışma sonrasında taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü keserek sefere devam etmesine engel oldu.
Araçtan inen taksi şoförü defalarca İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyerek otobüsü yumrukladı.
Tartışmaya katılan diğer taksi sürücüleri de şoföre hakaret etti.
Yaşananlar İETT şoförünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde, yolcuların panik anları ve taksi şoförlerinin küfür ve saldırıları görüldü.