https://sputniknews.com.tr/20231121/taksici-ve-arkadasi-iett-otobusunun-onunu-kesip-araci-yumrukladi-1077609139.html

Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı

Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı

İstanbul Fatih’te bir İETT otobüs şoförü ile taksi şoförü ve arkadaşı, yol verme tartışması yaşadı. Ardından taksi şoförü ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

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taksici

iett

otobüs

yumruk

fatih

yaşam

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Dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile taksi şoförü ve arkadaşı arasında yol verme tartışması nedeniyle yumruklu kavga gerçekleşti.Tartışma sonrasında taksi şoförü, İETT otobüsünün önünü keserek sefere devam etmesine engel oldu.Araçtan inen taksi şoförü defalarca İETT otobüsünün kapılarının açılmasını isteyerek otobüsü yumrukladı.Tartışmaya katılan diğer taksi sürücüleri de şoföre hakaret etti.Yaşananlar İETT şoförünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.Görüntülerde, yolcuların panik anları ve taksi şoförlerinin küfür ve saldırıları görüldü.

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Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı Taksici ve arkadaşı İETT otobüsünün önünü kesip aracı yumrukladı 2023-11-21T10:46+0300 true PT1M01S

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video, taksici, iett, otobüs, yumruk, fatih, видео