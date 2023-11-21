https://sputniknews.com.tr/20231121/sofor-kalp-krizi-gecirdi-otobusun-ikinci-kaptani--otobusu-durdurarak-kazayi-onledi-1077611944.html
Şoför kalp krizi geçirdi: Otobüsün ikinci kaptanı otobüsü durdurarak kazayı önledi
Şoför kalp krizi geçirdi: Otobüsün ikinci kaptanı otobüsü durdurarak kazayı önledi
Malatya’da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptan faciayı önledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T11:05+0300
2023-11-21T11:05+0300
2023-11-21T11:05+0300
yaşam
video
kalp krizi
otobüs
otobüs şöförü
malatya
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Malatya-Kayseri karayolu Kürecik mevkiinde meydana gelen olayda Malatya-İzmir seferini yapan içerisinde 25 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.Durumu fark eden ikinci kaptanın müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı.Hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Şoför kalp krizi geçirdi
Şoför kalp krizi geçirdi
2023-11-21T11:05+0300
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, видео, kalp krizi, otobüs, otobüs şöförü, malatya
video, видео, kalp krizi, otobüs, otobüs şöförü, malatya
Şoför kalp krizi geçirdi: Otobüsün ikinci kaptanı otobüsü durdurarak kazayı önledi
Malatya’da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden ikinci kaptan faciayı önledi.
Malatya-Kayseri karayolu Kürecik mevkiinde meydana gelen olayda Malatya-İzmir seferini yapan içerisinde 25 yolcu bulunan otobüsün sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Durumu fark eden ikinci kaptanın müdahalesiyle araç yol kenarına alınırken, sürücüye kalp masajı yapıldı.
Hastaneye kaldırılan otobüs sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.