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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/rusya-savunma-bakanligi-rus-askerleri-ukrayna-ordusunun-2-istikametteki-4-saldirisini-puskurttu-1077636867.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 2 istikametteki 4 saldırısını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 2 istikametteki 4 saldırısını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerinde ikişer saldırısını püskürttüklerini... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:31+0300
2023-11-21T18:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) iki saldırısının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 200’e yakın asker, ayrıca 2 pikap olduğunu ifade etti.Güney Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) 2 saldırı girişimini püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca DHC’nin Kleşeyevka bölgesinde düşmana kayıplar verdirildiğini, meydana gelen çatışmalarda Ukrayna ordusunun 245’e yakın askerini, 2 zırhlı piyade aracını, 2 otomobilini kaybettiğini, Rus askerlerin ayrıca topçu mücadelesinde bir Msta-B obüsünü imha ettiklerini vurguladı.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki 2 birliğinin insan gücü ve teçhizatını vurduğunu, Ukrayna ordusunun bu istikamette 25’e yakın askerini ve 2 otomobilini kaybettiği bilgisini verdi.Tümgeneral Konaşenkov, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin düşman güçlerine kayıplar verdirdiğinin altını çizerek, Ukrayna ordusunun bu istikamette 75’e yakın asker, 2 otomobil ve ayrıca bir D-20 obüsü kaybettiğini ifade etti.Zaporojye istikametinde Rus askerlerinin hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Rabotino ve Novoprokopovka yerleşim bölgelerindeki birliklerini vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu istikamette 75’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve bir D-20 obüsü kaybettiğini vurguladı.Herson istikametinde de Rus birliklerinin Ukrayna güçlerini vurmaya devam ettiklerine dikkat çeken Konaşenkov, “Yoğun atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 50’ye yakın askeri ve 2 otomobil etkisiz hale getirildi. Topçu düellosunda 2 Msta-B obüsü ve bir D-20 topu vuruldu” ifadelerini kullandı.Rus komutan, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde DHC’de ve Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 5 insansız hava aracını düşürdüğü bilgisini verdi.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 536 uçak, 254 helikopter, 9 bin 50 insansız hava aracı, 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 509 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 144 sahra ve havan topu ile 15 bin 452 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/zelenskiyden-rusya-ile-muzakere-olasiligina-yanit-asla-1077625566.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askerleri Ukrayna ordusunun 2 istikametteki 4 saldırısını püskürttü

18:31 21.11.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVRusya Savunma Bakanlığı binası
Rusya Savunma Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Krasnıy Liman ve Donetsk istikametlerinde ikişer saldırısını püskürttüklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) iki saldırısının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 200’e yakın asker, ayrıca 2 pikap olduğunu ifade etti.
Güney Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) 2 saldırı girişimini püskürttüğüne dikkat çeken Konaşenkov, ayrıca DHC’nin Kleşeyevka bölgesinde düşmana kayıplar verdirildiğini, meydana gelen çatışmalarda Ukrayna ordusunun 245’e yakın askerini, 2 zırhlı piyade aracını, 2 otomobilini kaybettiğini, Rus askerlerin ayrıca topçu mücadelesinde bir Msta-B obüsünü imha ettiklerini vurguladı.
Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birliklerinin ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki 2 birliğinin insan gücü ve teçhizatını vurduğunu, Ukrayna ordusunun bu istikamette 25’e yakın askerini ve 2 otomobilini kaybettiği bilgisini verdi.
Tümgeneral Konaşenkov, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin düşman güçlerine kayıplar verdirdiğinin altını çizerek, Ukrayna ordusunun bu istikamette 75’e yakın asker, 2 otomobil ve ayrıca bir D-20 obüsü kaybettiğini ifade etti.
Zaporojye istikametinde Rus askerlerinin hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Rabotino ve Novoprokopovka yerleşim bölgelerindeki birliklerini vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu istikamette 75’e yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı ve bir D-20 obüsü kaybettiğini vurguladı.
Herson istikametinde de Rus birliklerinin Ukrayna güçlerini vurmaya devam ettiklerine dikkat çeken Konaşenkov, “Yoğun atışlarla Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 50’ye yakın askeri ve 2 otomobil etkisiz hale getirildi. Topçu düellosunda 2 Msta-B obüsü ve bir D-20 topu vuruldu” ifadelerini kullandı.
Rus komutan, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde DHC’de ve Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 5 insansız hava aracını düşürdüğü bilgisini verdi.
Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 536 uçak, 254 helikopter, 9 bin 50 insansız hava aracı, 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 509 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 185 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 144 sahra ve havan topu ile 15 bin 452 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.
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