https://sputniknews.com.tr/20231121/pentagon-sefi-austin-abdnin-ukrayna-icin-sihirli-degnegi-yok-1077627360.html

Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok

Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok

ABD Savunma Bakanı Austin, ABD'nin Rusya ile çatışmada Ukrayna için ‘sihirli bir değneği’ olmadığını ifade etti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:15+0300

2023-11-21T18:15+0300

2023-11-21T18:15+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

washington dc

kiev

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Strana.ua portalının aktardığına göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, pazartesi günü Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile çatışmada Ukrayna için ‘sihirli bir değneği’ olmadığını söyledi.Austin, “Böyle bir çatışmada sihirli değnek olabilecek hiçbir silah yoktur” dedi.Ukrayna'nın savaş alanında sonuç alabilmesinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Batılı ülkeler tarafından sağlanan çeşitli silahların kullanımını senkronize etme yeteneğine bağlı olduğunu vurgulayan Austin, “Bu zorlu, yorucu bir mücadele ve gelecekte de böyle olacak” diye konuştu.Daha önce Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle Başta ABD olmak üzere tüm NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya tedarik edilecek tüm silah türlerinin Rus ordusu için meşru hedef haline geleceği konusunda uyarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/abd-savunma-bakani-austin-israil-ve-ukraynaya-verdikleri-destegin-onemini-acikladi-1076931827.html

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ukrayna, ukrayna krizi, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, washington dc, kiev