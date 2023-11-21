https://sputniknews.com.tr/20231121/meksikada-polis-ve-silahli-grup-arasinda-catisma-2si-polis-9-olu-1077619145.html

Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü

Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü

Meksika’da polis ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T12:27+0300

2023-11-21T12:27+0300

2023-11-21T12:27+0300

dünya

video

meksika

polis

çatışma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/15/1077618986_0:349:2063:1509_1920x0_80_0_0_00a93d5f436618692d3f2adc14448730.png

Meksika’nın Cuernavaca şehrinde silahlı bir grubun yer aldığı konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu.Olayın ardından şehrin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı.Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma 2023-11-21T12:27+0300 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, meksika, polis, видео, çatışma