https://sputniknews.com.tr/20231121/meksikada-polis-ve-silahli-grup-arasinda-catisma-2si-polis-9-olu-1077619145.html
Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü
Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü
Meksika’da polis ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T12:27+0300
2023-11-21T12:27+0300
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Meksika’nın Cuernavaca şehrinde silahlı bir grubun yer aldığı konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu.Olayın ardından şehrin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı.Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma
Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma
2023-11-21T12:27+0300
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video, meksika, polis, видео, çatışma
video, meksika, polis, видео, çatışma
Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü
Meksika’da polis ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’nın Cuernavaca şehrinde silahlı bir grubun yer aldığı konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu.
Olayın ardından şehrin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı.
Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.