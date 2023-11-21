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Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü
Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü
Meksika’da polis ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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Meksika’nın Cuernavaca şehrinde silahlı bir grubun yer aldığı konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu.Olayın ardından şehrin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı.Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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video, meksika, polis, видео, çatışma
video, meksika, polis, видео, çatışma

Meksika’da polis ve silahlı grup arasında çatışma: 2'si polis 9 ölü

12:27 21.11.2023
© İHA
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Meksika’da polis ve silahlı saldırganlar arasında çıkan çatışmada 2’si polis 9 kişi hayatını kaybetti.
Meksika’nın Cuernavaca şehrinde silahlı bir grubun yer aldığı konvoydan sokaktaki bir gruba ateş açılarak bir kişiyi kaçırma girişiminde bulunuldu.

Olayın ardından şehrin farklı noktalarında polis ve grup arasında çatışma yaşandı.

Cuernavaca güvenlik birimi tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 2’si polis 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çatışmada, yaralanan 2 polis memurunun ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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