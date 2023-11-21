https://sputniknews.com.tr/20231121/macaristan-basbakani-orbandan-vatandaslarina-cagri-ukraynaya-yardimlari-desteklemeyin-1077619337.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan vatandaşlarına çağrı: 'Ukrayna'ya yardımları desteklemeyin'
Macaristan Başbakanı Orban'dan vatandaşlarına çağrı: 'Ukrayna'ya yardımları desteklemeyin'
Macaristan Başbakanı Orban, Macar vatandaşlarından Ukrayna'ya askeri yardımı desteklememelerini istedi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T12:27+0300
2023-11-21T12:27+0300
2023-11-21T12:27+0300
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ukrayna
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan vatandaşlarından AB yönetiminin baskılarına boyun eğmemelerini ve Ukrayna'ya ilave silah ve mali yardım sağlanmasını desteklememelerini istedi. Hükümet Başkanı tüm yurttaşları, ülkede başlatılan ulusal istişareler sırasında posta yoluyla gönderilen anketlerde yer alan bu konulardaki görüşlerini ifade etmeye davet etti.Orban, bunun bir devlet egemenliği savunması meselesi olduğunu ve AB'de bu konuda ciddi bir tartışma olduğunu söyleyerek, "Brüksel bürokratları bir kez daha bize nasıl yaşayacağımızı söylemek istiyorlar. Ukrayna'ya daha fazla para ve daha fazla silah vermek istiyorlar, kendilerinin konut ve kamu hizmetleri harcamalarında kesinti yapmazken bizim yapmamızı istiyorlar ve biz Macarlardan göçmenleri içeri almamızı istiyorlar" dedi.Söz konusu ankette yer alan 11 sorudan dördü Ukrayna ile ilgili: 'ülkenin AB'ye katılımı, silah tedariki, mali yardım ve Ukrayna'dan tahıl ithalatı.' Buna ek olarak anketin yazarları yurttaşlarına yasadışı göç ve sosyal destek önlemleri hakkında da sorular sorduğu belirtildi. Katılımcılara ayrıca LGBT propagandası ve siyasi partilerin yurtdışından finanse edilmesine karşı tutumları da soruldu.Bu anketlerin gönüllülük esasına dayanmakta olduğu belirtilirken bu tür istişareler en son 2022 yılında gerçekleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/macaristan-basbakani-orban-brukselin-mevcut-politikasi-abnin-dagilmasina-yol-acacak--1077538200.html
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viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, brüksel
Macaristan Başbakanı Orban'dan vatandaşlarına çağrı: 'Ukrayna'ya yardımları desteklemeyin'
Macaristan Başbakanı Orban, Macar vatandaşlarından Ukrayna'ya askeri yardımı desteklememelerini istedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan vatandaşlarından AB yönetiminin baskılarına boyun eğmemelerini ve Ukrayna'ya ilave silah ve mali yardım sağlanmasını desteklememelerini istedi. Hükümet Başkanı tüm yurttaşları, ülkede başlatılan ulusal istişareler sırasında posta yoluyla gönderilen anketlerde yer alan bu konulardaki görüşlerini ifade etmeye davet etti.
Orban, bunun bir devlet egemenliği savunması meselesi olduğunu ve AB'de bu konuda ciddi bir tartışma olduğunu söyleyerek, "Brüksel bürokratları bir kez daha bize nasıl yaşayacağımızı söylemek istiyorlar. Ukrayna'ya daha fazla para ve daha fazla silah vermek istiyorlar, kendilerinin konut ve kamu hizmetleri harcamalarında kesinti yapmazken bizim yapmamızı istiyorlar ve biz Macarlardan göçmenleri içeri almamızı istiyorlar" dedi.
Söz konusu ankette yer alan 11 sorudan dördü Ukrayna ile ilgili: 'ülkenin AB'ye katılımı, silah tedariki, mali yardım ve Ukrayna'dan tahıl ithalatı.' Buna ek olarak anketin yazarları yurttaşlarına yasadışı göç ve sosyal destek önlemleri hakkında da sorular sorduğu belirtildi. Katılımcılara ayrıca LGBT propagandası ve siyasi partilerin yurtdışından finanse edilmesine karşı tutumları da soruldu.
Bu anketlerin gönüllülük esasına dayanmakta olduğu belirtilirken bu tür istişareler en son 2022 yılında gerçekleştirilmişti.