https://sputniknews.com.tr/20231121/macaristan-basbakani-orbandan-vatandaslarina-cagri-ukraynaya-yardimlari-desteklemeyin-1077619337.html

Macaristan Başbakanı Orban'dan vatandaşlarına çağrı: 'Ukrayna'ya yardımları desteklemeyin'

Macaristan Başbakanı Orban'dan vatandaşlarına çağrı: 'Ukrayna'ya yardımları desteklemeyin'

Macaristan Başbakanı Orban, Macar vatandaşlarından Ukrayna'ya askeri yardımı desteklememelerini istedi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T12:27+0300

2023-11-21T12:27+0300

2023-11-21T12:27+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

ukrayna

avrupa birliği

brüksel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073438256_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d9ac062914b3fbf5a3f830cac0290f4f.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan vatandaşlarından AB yönetiminin baskılarına boyun eğmemelerini ve Ukrayna'ya ilave silah ve mali yardım sağlanmasını desteklememelerini istedi. Hükümet Başkanı tüm yurttaşları, ülkede başlatılan ulusal istişareler sırasında posta yoluyla gönderilen anketlerde yer alan bu konulardaki görüşlerini ifade etmeye davet etti.Orban, bunun bir devlet egemenliği savunması meselesi olduğunu ve AB'de bu konuda ciddi bir tartışma olduğunu söyleyerek, "Brüksel bürokratları bir kez daha bize nasıl yaşayacağımızı söylemek istiyorlar. Ukrayna'ya daha fazla para ve daha fazla silah vermek istiyorlar, kendilerinin konut ve kamu hizmetleri harcamalarında kesinti yapmazken bizim yapmamızı istiyorlar ve biz Macarlardan göçmenleri içeri almamızı istiyorlar" dedi.Söz konusu ankette yer alan 11 sorudan dördü Ukrayna ile ilgili: 'ülkenin AB'ye katılımı, silah tedariki, mali yardım ve Ukrayna'dan tahıl ithalatı.' Buna ek olarak anketin yazarları yurttaşlarına yasadışı göç ve sosyal destek önlemleri hakkında da sorular sorduğu belirtildi. Katılımcılara ayrıca LGBT propagandası ve siyasi partilerin yurtdışından finanse edilmesine karşı tutumları da soruldu.Bu anketlerin gönüllülük esasına dayanmakta olduğu belirtilirken bu tür istişareler en son 2022 yılında gerçekleştirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231118/macaristan-basbakani-orban-brukselin-mevcut-politikasi-abnin-dagilmasina-yol-acacak--1077538200.html

macaristan

ukrayna

avrupa birliği

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, macaristan, ukrayna, avrupa birliği, brüksel