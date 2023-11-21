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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/lubnan-enformasyon-bakan-vekili-makari-gazeteciler-israilin-saldirilarina-karsi-savunmasiz-1077641929.html
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Ziyad Makari, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:04+0300
2023-11-21T18:04+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisi dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Olayla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını söyledi.“Yaşlı adam, çocuk, doktor, diplomat, gazeteci ayrımı yapmayan İsrail'den ne beklenebilir? Fakat sonunda gerçek galip gelecek ve bu gerçek, İsrail için çok nahoş olacak. Hem uluslararası adalet hem de Batılı hükümet İsrail'in yanındayken, bugün bizim ana silahımız gerçektir” diyen Makari, sözlerini şöyle sürdürdü:Makari, “İsrail'in hiç kimseye koruma sağlaması beklenemez. Tüm tüzükler, anlaşmalar, etik kurallar ihlal edilmiş durumda. Ne yazık ki İsrail saldırganlığı gazetecilere herhangi bir güvenlik garantisi vermiyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/kamera-arkasinda-gazetecilerin-trajedisi--israilin-kasitli-hedefleriyiz-1077252165.html
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lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazeteci, uluslararası gazeteci federasyonu (ifj)
lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazeteci, uluslararası gazeteci federasyonu (ifj)

Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız

18:04 21.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSİsrail Gazze saldırı gazeteci öldü
İsrail Gazze saldırı gazeteci öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Ziyad Makari, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisinin öldürülmesi nedeniyle Lübnan hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını belirtti.
Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisi dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Olayla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını söyledi.
Yaşlı adam, çocuk, doktor, diplomat, gazeteci ayrımı yapmayan İsrail'den ne beklenebilir? Fakat sonunda gerçek galip gelecek ve bu gerçek, İsrail için çok nahoş olacak. Hem uluslararası adalet hem de Batılı hükümet İsrail'in yanındayken, bugün bizim ana silahımız gerçektir” diyen Makari, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz gerçeğe ışık tutarak, onu göstererek mücadele edebiliriz. İsrail'in işlediği suçları, yaptığı soykırımı kayıt altına alabiliriz. Medya bu savaş cephesinin ön saflarında yer alıyor.
Makari, “İsrail'in hiç kimseye koruma sağlaması beklenemez. Tüm tüzükler, anlaşmalar, etik kurallar ihlal edilmiş durumda. Ne yazık ki İsrail saldırganlığı gazetecilere herhangi bir güvenlik garantisi vermiyor” vurgusunu yaptı.
Gazeteci Muhammed Ebu Hatab'ın cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Kamera arkasında gazetecilerin trajedisi: ‘İsrail’in kasıtlı hedefleriyiz’
9 Kasım, 22:56
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