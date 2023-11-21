https://sputniknews.com.tr/20231121/lubnan-enformasyon-bakan-vekili-makari-gazeteciler-israilin-saldirilarina-karsi-savunmasiz-1077641929.html
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Ziyad Makari, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T18:04+0300
2023-11-21T18:04+0300
2023-11-21T18:04+0300
israil- filistin çatışması
lübnan
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israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
gazeteci
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Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisi dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Olayla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını söyledi.“Yaşlı adam, çocuk, doktor, diplomat, gazeteci ayrımı yapmayan İsrail'den ne beklenebilir? Fakat sonunda gerçek galip gelecek ve bu gerçek, İsrail için çok nahoş olacak. Hem uluslararası adalet hem de Batılı hükümet İsrail'in yanındayken, bugün bizim ana silahımız gerçektir” diyen Makari, sözlerini şöyle sürdürdü:Makari, “İsrail'in hiç kimseye koruma sağlaması beklenemez. Tüm tüzükler, anlaşmalar, etik kurallar ihlal edilmiş durumda. Ne yazık ki İsrail saldırganlığı gazetecilere herhangi bir güvenlik garantisi vermiyor” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/kamera-arkasinda-gazetecilerin-trajedisi--israilin-kasitli-hedefleriyiz-1077252165.html
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israil
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lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazeteci, uluslararası gazeteci federasyonu (ifj)
lübnan, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, gazeteci, uluslararası gazeteci federasyonu (ifj)
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız
Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Ziyad Makari, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisinin öldürülmesi nedeniyle Lübnan hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını belirtti.
Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisi dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Olayla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını söyledi.
“Yaşlı adam, çocuk, doktor, diplomat, gazeteci ayrımı yapmayan İsrail'den ne beklenebilir? Fakat sonunda gerçek galip gelecek ve bu gerçek, İsrail için çok nahoş olacak. Hem uluslararası adalet hem de Batılı hükümet İsrail'in yanındayken, bugün bizim ana silahımız gerçektir” diyen Makari, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz gerçeğe ışık tutarak, onu göstererek mücadele edebiliriz. İsrail'in işlediği suçları, yaptığı soykırımı kayıt altına alabiliriz. Medya bu savaş cephesinin ön saflarında yer alıyor.
Makari, “İsrail'in hiç kimseye koruma sağlaması beklenemez. Tüm tüzükler, anlaşmalar, etik kurallar ihlal edilmiş durumda. Ne yazık ki İsrail saldırganlığı gazetecilere herhangi bir güvenlik garantisi vermiyor” vurgusunu yaptı.