https://sputniknews.com.tr/20231121/lubnan-enformasyon-bakan-vekili-makari-gazeteciler-israilin-saldirilarina-karsi-savunmasiz-1077641929.html

Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız

Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari: Gazeteciler İsrail’in saldırılarına karşı savunmasız

Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Ziyad Makari, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:04+0300

2023-11-21T18:04+0300

2023-11-21T18:04+0300

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Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Teyr Harfa kasabasına düzenlediği hava saldırısında Al Mayadeen televizyonunun 2 gazetecisi dahil olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.Olayla ilgili Sputnik’e açıklamada bulunan Lübnan Enformasyon Bakan Vekili Makari, Lübnan hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını söyledi.“Yaşlı adam, çocuk, doktor, diplomat, gazeteci ayrımı yapmayan İsrail'den ne beklenebilir? Fakat sonunda gerçek galip gelecek ve bu gerçek, İsrail için çok nahoş olacak. Hem uluslararası adalet hem de Batılı hükümet İsrail'in yanındayken, bugün bizim ana silahımız gerçektir” diyen Makari, sözlerini şöyle sürdürdü:Makari, “İsrail'in hiç kimseye koruma sağlaması beklenemez. Tüm tüzükler, anlaşmalar, etik kurallar ihlal edilmiş durumda. Ne yazık ki İsrail saldırganlığı gazetecilere herhangi bir güvenlik garantisi vermiyor” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231109/kamera-arkasinda-gazetecilerin-trajedisi--israilin-kasitli-hedefleriyiz-1077252165.html

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