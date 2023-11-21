İkiye bölünen geminin personeli yaşadıklarını anlattı: '12 metre dalga vardı, böylesini görmedim'

"Kaza geliyorum demez. Şanslıyız da kurtulduk. Sağız, şükür Allah'a. Açıkta batan geminin sadece anonsunu duyduk. Gemi ortadan kırıldı, diğer taraf koptu gitti. Nereye gitti bilmiyoruz. Çok güçlü rüzgar vardı, ben böyle dalga görmedim. 12 metre dalga vardı denizde. Vardiyadaydım. Dümendeydik, gemi ortadan kırıldı. Batıp gidersek bulsunlar bizi diye videoyu çektim. SOS sinyali verdim, yakındaki gemiler duydu, hiçbiri yardıma gelemedi. Çok büyük rüzgar, dalga vardı. Olmadı. Sonra da dalış elbisemi giydim, adamlara yardım ettim."