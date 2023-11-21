https://sputniknews.com.tr/20231121/ibb-acikladi-120-gun-trafige-kapali-olacak-1077601019.html
İBB açıkladı: 120 gün trafiğe kapalı olacak
İBB açıkladı: 120 gün trafiğe kapalı olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yapılan açıklamaya göre Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 120 gün trafiğe kapalı olacak. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T00:27+0300
2023-11-21T00:27+0300
2023-11-21T00:30+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
trafik
kapalı
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İBB, Tuzla İçmeler Araç Köprüsü'nün, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacağını bildirdi.Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 20 Kasım tarihinden itibaren deprem güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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istanbulda hangi köprü trafiğe kapatıldı, tuzla içmeler araç köprüsü geçiş ücreti, tuzla içmeler araç köprüsü trafik, tuzla içmeler araç köprüsü yol tarifi
istanbulda hangi köprü trafiğe kapatıldı, tuzla içmeler araç köprüsü geçiş ücreti, tuzla içmeler araç köprüsü trafik, tuzla içmeler araç köprüsü yol tarifi
İBB açıkladı: 120 gün trafiğe kapalı olacak
00:27 21.11.2023 (güncellendi: 00:30 21.11.2023)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) yapılan açıklamaya göre Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 120 gün trafiğe kapalı olacak.
İBB, Tuzla İçmeler Araç Köprüsü'nün, deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacağını bildirdi.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tuzla İçmeler Araç Köprüsü, 20 Kasım tarihinden itibaren deprem güçlendirme çalışmalarımız kapsamında 120 gün trafiğe kapalı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.