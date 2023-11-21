https://sputniknews.com.tr/20231121/guney-afrika-lideri-ramaphosa-israil-ve-hamas-uluslararasi-hukuku-ihlal-ettiler-1077642105.html

Güney Afrika lideri Ramaphosa: İsrail ve Hamas uluslararası hukuku ihlal ettiler

Güney Afrika lideri Ramaphosa: İsrail ve Hamas uluslararası hukuku ihlal ettiler

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze’de ateşkesin sağlanması için Filistin’e Birleşmiş Milletler (Bm) Acil Müdahale Güçleri’ni konuşlandırma... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T18:08+0300

2023-11-21T18:08+0300

2023-11-21T18:08+0300

israil- filistin çatışması

brics

cyril ramaphosa

güney afrika cumhuriyeti

israil-filistin

israil

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

gazze

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Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa, video konferans yoluyla düzenlenen Gazze konulu Acil BRICS Zirvesi’nin açılış konuşmasında, “İsrail’in eylemleri, BM Anlaşması ve Cenevre Konvansiyonu dahil uluslararası hukukun açık ihlali” ifadesini kullandı.Rehineleri alıkoyan Hamas’ın da uluslararası yasaları ihlal ettiğini ve cezalandırılması gerektiğini söyleyen Güney Afrika lideri, İsrail’in Filistinlileri 'kolektif cezalandırmak için' güç kullanmasının savaş suçu olduğunu kaydetti.Gazze’deki çatışmanın çözüme kavuşturulması için 7 maddelik program teklif eden Ramaphosa, “Güney Afrika, Filistin’e BM Acil Müdahale Güçleri’ni konuşlandırma ve bu güçlere ateşkes kontrolü ve sivilleri koruma yetkisini verme çağrısında bulunuyor” dedi.İhtiyaç sahiplerinin yardım ve diğer hizmetleri alabilmesi için insani koridorları açma çağrısında bulunan Güney Afrika Devlet Başkanı, bir kez daha ateşkes ve sivil rehineleri serbest bırakma çağrısında bulunarak, “Uluslararası Ceza Mahkemesi acilen savaş suçu işleyenlere karşı takibat başlatmalı” ifadesini kullandı.Filistin-İsrail çatışmasının çözümünde uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Ramaphosa, “Beşeriyetin büyük bölümünü temsil eden Küresel Güney’in önemli bir sesi olarak BRICS’in adil ve kalıcı barışı sağlama yönündeki geniş çaplı uluslararası çabada hayati rol oynadığına inanıyoruz” cümlelerini dile getirdi.Güney Afrika lideri ayrıca üçüncü ülkelerin itidal sergileyerek çatışan taraflara silah sağlama yoluyla bu çatışmayı tırmandırmaktan uzak durması gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231121/putin-gazze-seridinde-yasanan-insani-felaket-kaygi-verici-1077630336.html

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