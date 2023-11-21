https://sputniknews.com.tr/20231121/gozler-ppkda-merkez-bankasi-faiz-artisinda-hiz-keser-mi-1077611160.html

Gözler PPK'da: Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Gözler PPK'da: Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Dolar, altın ve borsa yatırımcıları tarafından merakla beklenen kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı için, ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu. Peki... 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T10:49+0300

2023-11-21T10:49+0300

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ekonomi

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Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın başta olmak üzere birçok yatırım aracını etkileyen faiz kararı, ekim ayında 5 puan artarak yüzde 35'e yükselmişti. Peki, kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.Buna göre; Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 37,50'ye çıkartılacağını tahmin ediyor.AA Finans'ın, 23 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti.Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkarıldı.Ekim ayı faiz kararı ne olmuştu?TCMB Para Politikası Kurulu, ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini beklentilere paralel 5 puan artırarak yüzde 35'e yükseltmişti.Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceğini belirten Merkez Bankası, parasal sıkılaşmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceğini kaydetti.

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