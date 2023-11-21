https://sputniknews.com.tr/20231121/gittigi-klinikte-dudaginin-uyusmasi-uzerine-dis-hekimine-saldirdi-20-ayri-suc-kaydi-ortaya-cikti-1077627969.html
Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı
Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı
İstanbul Güngören'de diş için kliniğe giden bir kişi yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimini yaralayıp kliniği de dağıttı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T16:18+0300
2023-11-21T16:18+0300
2023-11-21T16:18+0300
yaşam
video
istanbul
güngören
diş hekimi
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İstanbul'un Güngören ilçesinde yer alan bir diş kliniğine diş ağrısı şikayetiyle gelen bir kişi, diş hekiminin dişine iğne yaparak dudağını uyuşturmasının ardından kavga çıkardı. 'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran saldırgan klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı. Diş hekimi saldırgana engel olmak istedi ancak başarılı olamadı.Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi.Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı
Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı
2023-11-21T16:18+0300
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PT0M14S
Sputnik Türkiye
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video, istanbul, güngören, diş hekimi, видео
video, istanbul, güngören, diş hekimi, видео
Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı
İstanbul Güngören'de diş için kliniğe giden bir kişi yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimini yaralayıp kliniği de dağıttı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde yer alan bir diş kliniğine diş ağrısı şikayetiyle gelen bir kişi, diş hekiminin dişine iğne yaparak dudağını uyuşturmasının ardından kavga çıkardı.
'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran saldırgan klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı. Diş hekimi saldırgana engel olmak istedi ancak başarılı olamadı.
Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.
Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.
Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi.
Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.