https://sputniknews.com.tr/20231121/gittigi-klinikte-dudaginin-uyusmasi-uzerine-dis-hekimine-saldirdi-20-ayri-suc-kaydi-ortaya-cikti-1077627969.html

Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı

Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul Güngören'de diş için kliniğe giden bir kişi yapılan iğne sonrası dudağı uyuşunca kadın diş hekimini yaralayıp kliniği de dağıttı. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T16:18+0300

2023-11-21T16:18+0300

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istanbul

güngören

diş hekimi

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İstanbul'un Güngören ilçesinde yer alan bir diş kliniğine diş ağrısı şikayetiyle gelen bir kişi, diş hekiminin dişine iğne yaparak dudağını uyuşturmasının ardından kavga çıkardı. 'Dudağıma ne yaptınız' diye bağıran saldırgan klinikte bulunan sandalyeyle eşyalara zarar vermeye başladı. Diş hekimi saldırgana engel olmak istedi ancak başarılı olamadı.Saldırgan, sandalyeyle diş hekimini ayağından yaraladıktan sonra klinikten ayrıldı.Kadın hekim, durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın eşgalini belirledi.Saldırganın emniyette tehdit, kasten yaralama, açıktan hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının olduğu da tespit edildi.Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı Gittiği klinikte dudağının uyuşması üzerine diş hekimine saldırdı: 20 ayrı suç kaydı ortaya çıktı 2023-11-21T16:18+0300 true PT0M14S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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