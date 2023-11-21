https://sputniknews.com.tr/20231121/eski-cia-analisti-abdnin-putini-savasi-komsu-devletlere-yayma-plani-yapmakla-suclamasi-sacma-1077638520.html
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin'i ‘savaşı komşu devletlere yayma planı’ yapmakla suçlaması saçma
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin'i ‘savaşı komşu devletlere yayma planı’ yapmakla suçlaması saçma
Eski CIA analisti McGovern, Beyaz Saray’ın Putin'i Polonya ve Baltık ülkelerini ele geçirme planları yapmakla suçlamasının hiç bir temele dayanmayan çok saçma... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T17:58+0300
2023-11-21T17:58+0300
2023-11-21T17:58+0300
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vladimir putin
cia
baltık ülkeleri
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Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Washington'un iddia ettiği gibi Ukrayna ihtilafını hiçbir zaman komşu devletlerin topraklarına yaymayı planlamadığını söyledi.McGovern, “Bu, ABD'nin Ukrayna'daki durumu kontrol etmesi gerektiğine ilişkin görüştür. Putin'in Polonya'yı ya da Baltık ülkelerini ele geçireceğine gerçekten inanıyorlar mı? Elbette teorik olarak yapabilir ama bunların hepsi saçma” dedi.Batı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah sağlamaya devam ettiğini ve bunu, ‘Ukraynalıların Rusya liderinin çatışmayı komşu ülkelere yaymasını engellediği’ iddiasıyla açıklamaya çalıştıklarını belirten McGovern, “Şu ünlü sözü bilirsiniz: ‘Son Ukraynalıya kadar savaşacağız.’ Bu ana yaklaşıyoruz. Bu nasıl bir ikiyüzlülük. Bu övünç midemi bulandırıyor. Biliyorsunuz, En kötüsü de Biden'ın bu saçmalığa gerçekten inanıyor olması" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231108/putinden-tum-bdt-ulkelerine-uyari-1077191316.html
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abd, rusya, vladimir putin, cia, baltık ülkeleri, polonya
abd, rusya, vladimir putin, cia, baltık ülkeleri, polonya
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin'i ‘savaşı komşu devletlere yayma planı’ yapmakla suçlaması saçma
Eski CIA analisti McGovern, Beyaz Saray’ın Putin'i Polonya ve Baltık ülkelerini ele geçirme planları yapmakla suçlamasının hiç bir temele dayanmayan çok saçma bir iddia olduğunu ifade etti.
Eski CIA analisti Raymond McGovern, Youtube’daki Judging Freedom kanalına verdiği demecinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Washington'un iddia ettiği gibi Ukrayna ihtilafını hiçbir zaman komşu devletlerin topraklarına yaymayı planlamadığını söyledi.
McGovern, “Bu, ABD'nin Ukrayna'daki durumu kontrol etmesi gerektiğine ilişkin görüştür. Putin'in Polonya'yı ya da Baltık ülkelerini ele geçireceğine gerçekten inanıyorlar mı? Elbette teorik olarak yapabilir ama bunların hepsi saçma” dedi.
Batı’nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah sağlamaya devam ettiğini ve bunu, ‘Ukraynalıların Rusya liderinin çatışmayı komşu ülkelere yaymasını engellediği’ iddiasıyla açıklamaya çalıştıklarını belirten McGovern, “Şu ünlü sözü bilirsiniz: ‘Son Ukraynalıya kadar savaşacağız.’ Bu ana yaklaşıyoruz. Bu nasıl bir ikiyüzlülük. Bu övünç midemi bulandırıyor. Biliyorsunuz, En kötüsü de Biden'ın bu saçmalığa gerçekten inanıyor olması" diye konuştu.